Serie C, Palermo – Teramo 2-0: highlights, sintesi e tabellino

I biancorossi cedono ai rosaneri e abbandonano il sogno promozione al primo turno. Le reti realizzate da Floriano e Luperini

TERAMO – Il Teramo perde contro il Palermo e saluta anticipatamente i playoff. Decisiva la prima frazione, nella quale un rigore trasformato da Floriano dopo appena otto minuti per un dubbio fallo di mani di Lasik, spiana la strada ai rosanero che sul finire di tempo raddoppiano con Luperini. Nella ripresa biancorossi vicini al gol in cinque circostanze, ma Pelagotti chiude inviolata la propria porta.

Highlights



Sintesi della partita

Comincia subito male per i biancorossi. All’8 calcio di rigore per il Palermo su conclusione di Valente deviata da Lasik con il braccio: Floriano supera Lewandowski dal dischetto. Al 32′ clamorosa palla-gol sciupata dal Diavolo. Bombagi va via ad Accardi sulla fascia destra, ma il suo assist per il solitario Costa Ferreira, in posizione centrale davanti al portiere, è troppo debole e favorisce il recupero di De Rose. Sul finire del tempo il raddopio del Palermo: sponda di Saraniti e rovesciata all’angolino di Luperini.

A inizio ripresa ounizione di Bombagi da distanza siderale, che termina tra le braccia di Pelagotti. Due minuti dopo contropiede pericoloso di Bombagi che preferisce il tiro deviato da Pelagotti, all’assist sulla destra per il solitario Ilari. All’11 Pelagotti strepitoso sul tiro angolato da fuori area di Costa Ferreira. Al 31′ Santoro chiama al difficile intervento Pelagotti, con un bel tiro teso da fuori area. Un minuto dopo Bombagi vicinissimo alla rete del 2-1, con un diagonale che supera in uscita Pelagotti, ma sfila vicinissimo al palo. Al 42′ cross di Valente, testa di Santana con palla fuori. Al 43′ Pelagotti è insuperabile anche sulla conclusione dal limite dell’area di Costa Ferreira.

Paci nel post partita

«Complimenti al Palermo, perchè se ha passato il turno avrà fatto qualcosa in più di noi. Abbiamo iniziato con un baricentro alto perchè il pareggio non ci bastava e questo ha facilitato quella ripartenza da cui è scaturito il rigore, che mi dicono essere generoso, ma non cambia il discorso: subirlo dopo pochi minuti è stato decisivo. Usciamo a testa alta, avremmo meritato di più, ma accettiamo il verdetto del campo. Siamo stati più pericolosi di loro, ma devo essere onesto: non ho visto il consueto Teramo dell’ultimo mese, tuttavia rimane il grande lavoro svolto dai ragazzi. Mi spiace molto averli visti amareggiati nello spogliatoio, perchè avremmo davvero voluto regalare una soddisfazione al Presidente ed a tutto l’ambiente. Questa è una rosa che ha valori importanti, l’errore più grande sarebbe ripartire da zero la prossima stagione, con qualche innesto mirato potremmo competere con tutti, è un progetto che va solo affinato, nel segno della continuità. Ci tenevo a ringraziare tutti per una bellissima annata che mi ha formato e fatto crescere sotto ogni angolazione».

Il tabellino

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 13 Lancini, 15 Marconi; 2 Doda (dal 21′ st 26 Marong), 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 20 Kanoute (dal 21′ st 10 Silipo), 7 Floriano (dal 10′ st 11 Santana); 23 Rauti (dal 10′ pt 9 Saraniti). A disposizione: 25 Faraone, 3 Corrado, 8 Martin, 16 Peretti, 17 Lucca, 21 Broh. Allenatore: Filippi.

TERAMO: 22 Lewandowski, 18 Lasik, 26 Piacentini, 5 Soprano, 3 Tentardini, 20 Ilari (dal 28′ st 9 Cappa), 6 Arrigoni, 21 Santoro, 8 Costa Ferreira, 25 Birligea (dal 9′ st 29 Kyeremateng), 10 Bombagi. A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 7 Mungo, 11 Pinzauti, 17 Di Francesco, 19 Bellucci, 35 Lombardi, 36 Gerbi. Allenatore: Paci.

Reti: al 9′ pt Floriano (rigore), al 44′ pt Luperini

Ammonizioni: Lasik, Birligea, Luperini, Bombagi

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa