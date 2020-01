Serie B, Pordenone – Pescara 0-2, highlights della partita [VIDEO]

Le immagini del match disputato il 25 gennaio dal Pescara all’Adacia Arena di Udine. In gol Zappa e Galano a firmare il successo esterno del Delfino

UDINE – Torna al successo il Pescara che questo pomeriggio ha sconfitto il Pordenone per 2-0. Gara decisa dalle reti di Zappa e Galano nel secondo tempo. Una prestazione molto positiva del gruppo che ha reagito dopo la brutta figura nell’ultimo turno e l’esonero di Mister Zauri. In attesa di vedere il nuovo allenatore la squadra è stata guidata da Legrottaglie attuale allenatore della squadra Primavera. Una partita giocata con grande accortezza tattica dal Delfino che ha concesso molto poco alla squadra di Tesser sconfitta per la prima volta in casa in questa stagione.

Tra le occasioni più importanti troviamo quella del 16° dove Memushaj fallisce un tentativo di colpire dopo che Machin si era visto respingere la conclusione. Solo allo scadere della prima frazione di gioco arriva un pericolo nell’area biancazzurra con Boccalon sponda per la tentativo di Zammarini in corsa impegnava Fiorillo in due tempi.

Da sottolineare il grande possesso palla della squadra ospite soprattutto nel primo tempo mentre grande cinismo è stato dimostrato nella ripresa quando dopo ho appena 6 minuti Maniero trova il filtrante giusto per Zappa che entra in area e colpisce con un tocco morbido sul portiere in uscita. Passono appena 7 minuti e arriva il raddoppio di Galano che sfruttando un calcio d’angolo da destra, libero in area, colpisce di testa. Manca una vera reazione da parte per Pordenone che rischia il terzo gol quando Machin centra il palo. A tre minuti dalla fine ci prova Almici con la punizione respinta da Fiorillo in angolo, troppo poco per spaventare un Pescara determinato e autoritario.

Nel prossimo turno i biancazzurri affronteranno nel posticipo di lunedì 3 febbraio il Cosenza in casa con inizio alle ore 21. In classifica i biancazzurri risalgono alcune posizioni e in attesa del match del Frosinone sono in ottava posizione a sole 6 lunghezze proprio dal Pordenone ancora 2° aspettando l’incontro del Crotone.

PRIMAVERA – Ricordiamo che la squadra Primavera del Pescara questa mattina è uscita indenne dalla trasferta con l’Inter, 2-2 il risultato finale con le reti di Pavone e Diambò per il Delfino (leggi la cronaca).

Foto di Massimo Mucciante fonte pagina Facebook Pescara Calcio