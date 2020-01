Diretta Pordenone – Pescara: dove seguire la partita in tv e streaming

Sabato 25 gennaio alle 15 si gioca Pordenone – Pescara, gara valida per la 21° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Allo Dacia Arena di Udine sabato 25 gennaio si gioca Pordenone – Pescara, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa provengono dal pareggio per 2-2 sul campo del Frosinone e in classifica sono secondi con 35 punti, a -12 dalla capolista Benevento e a +1 dal Crotone. I biancazzurri sono, invece, reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Salernitana e in classifica sono dodicesimi a quota 26. Dopo le dimissioni di Zauri e in attesa dell’ufficializzazione di Di Biagio, in panchina siederà Nicola Legrottaglie.

I biglietti per assistere alla partita (settore opiti) sono disponibili sul circuito Ticketone e sul sito sport.ticketone.it al coto di 14 euro fino alle ore 19 di venerdì 24 gennaio . Per i disabili al costo di 4 euro + 6 euro accompagnatore

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 4-3-1-2 per il Pordenone con Di Gregorio tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Camporese-Barison e da Semenzato e De Agostini ai lati. A centrocampo Misuraca, Burrai e Pobega. Sulla trequarti Chiaretti, di supporto alla copia d’attacco formata da Strizzolo e Bocalon. Probabile modulo 4-3-2-1 per il Pescara con Fiorillo in porta e retroguardia composta da Bettella e Scognamiglio al centro e da Zappa e Masciangelo. In mezzo al campo Memushaj, Palmiero e Kastanos. Sulla trequarti Galano di supporto allacoppia d’attacco composta da Machin e Maniero.

Le probabili formazioni di Pescara – Trapani

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Barison, De Agostini, Misuraca, Burrai, Pobega, Chiaretti, Strizzolo, Bocalon. Allenatore: Tesser.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Kastanos, Galano, Machin, Maniero. Allenatore: Legrottaglie.