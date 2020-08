Sergio Solina completa lo staff tecnico del Pescara Basket

PESCARA – Si completa lo staff tecnico che affiancherà coach Stefano Vanoncini alla guida della prima squadra, con il Pescara Basket che comunica ufficialmente l’ingaggio di Sergio Solina che, insieme a Giacomo Di Nicola, sarà uno degli assistenti della prima squadra ed allenerà la formazione Under 14 biancazzurra.

Siciliano di Trapani, classe 1994, Solina comincia nel 2014, ad appena vent’anni, il suo percorso di allenatore nelle formazioni giovanili della sua città, partendo come assistente allenatori della categoria esordienti, per poi progressivamente salire di categoria a partire dalla stagione 2015/2016, dove ricopre il ruolo di assistente anche nella formazione Under 18 d’Eccellenza e, nel 2016/2017 nelle compagini Under 14 ed Under 15 d’Eccellenza.

Nel 2017/2018 il primo incarico di capo allenatore con l’Under 16 d’Eccellenza e nella stagione successiva con l’Under 18 d’Eccellenza, ricoprendo nel frattempo anche il ruolo di videomaker della formazione di Serie A2 guidata da coach Daniele Parente.

Nel 2019/2020 la prima esperienza fuori dalla natia Sicilia con l’Accademia Pallacanestro Isernia, dove ricopre il ruolo di assistente in Serie C Gold Campania e nell’Under 18 d’Eccellenza, guidando da capo allenatore le formazioni di Under 13 e Under 14, prima della sua nuova avventura con il Pescara Basket.

Queste le sue parole: “voglio ringraziare innanzitutto la società Pescara Basket, in particolar modo il presidente Luca Di Censo e coach Stefano Vanoncini per l’opportunità e la fiducia mostratami. Sono super carico e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con grandi motivazioni e passione in una società che vuole raggiungere risultati ambiziosi”.