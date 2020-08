Donna colta da crampi tra i lidi Gilda e Oriente a Pescara: cosa è successo

PESCARA – Lunedi 17 Agosto 2020 in Pescara tra i lidi Gilda e Oriente, il Bagnino Della Compagnia del Mare Lifeguard Pitrelli Marco, ude un signore gridare aiuto tra le scogliere lontane circa 180 metri dalla battigia.

Marco balza immediatamente dalla postazione e si reca verso l’uomo con il moscone, arrivato sul posto si accorge che in difficoltà era una donna colta da crampi in presenza del marito e dei due figli, il bagnino fa salire subito la signora sopra il pattino mentre i familiari tornano da soli presi comunque da una forte paura. La signora ha dichiarato al bagnino di essere stata colta da crampi e di non volere nessun altro aiuto ringraziandolo per l’operato.

Probabilmente la famiglia presa dalla forte paura ha giustamente deciso di richiamare l’attenzione dell’assistente bagnante, sicuramente non essendo degli esperti nuotatori quella distanza potrebbe risultare troppo lontana e pericolosa.

Afferma Di Santo Cristian della Compagnia del Mare Lifeguard ”come si può evincere in questi casi, una delle nostre regole per un bagno sicuro, l’importanza di fare il bagno minimo in due, in modo tale che l’uno puo aiutare l’altro” .

É stato tecnicamente un intervento semplice ma nello stesso tempo l’arrivo dell’assistente bagnante ha dato fine ad una situazione di pericolo che poteva aggravarsi notevolmente.

In queste giornate ci sono stati diversi interventi che rientrano nelle attività ordinarie, il livello di attenzione per il bagnante è alto. Marco Pitrelli è stato assistito da numerosissime persone presenti sul posto in battigia, che gli hanno rivolto i migliori complimenti per la prontezza dell’operato.