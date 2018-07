Serate cover a Pescara estate 2018 per Estatica

Al via questa sera CoverLover, quattro appuntamenti dedicati alla musica italiana e al rock più potente. Due sfide musicali e due serate a tema, ingresso gratuito

PESCARA – Torna a grande richiesta sul palco di Estatica – al porto turistico Marina di Pescara – l’amatissimo format CoverLover che ogni anno registra una partecipazione di pubblico molto ampia. Quattro le serate in programma, 2 dedicate al combact rock (20 luglio e 18 agosto) e due al panorama musicale italiano (21 luglio e 4 agosto). I concerti sono tutti ad ingresso libero, musica dalle 21.30.

Si parte questa sera 20 luglio, con uno scontro musicale tra AC/DC e Guns n’Roses. Sul palco gli Hells Bells, riconosicuti come la più adrenalitica tribute band del quintetto australiano e i Dust n’Roses, sodalizio artistico tra diversi musicisti uniti dall’amore per la scatenata band americana. Sul palco gli Hells Bells, capitanati dallo stesso Flammini alla voce, Nicola Santeusanio e Federico Febo alle chitarre, Mariano Pavone al basso, Fabrizio Taranto alla batteria. Questa band festeggia nel 2018 i 15 anni di attività, attestandosi come la più longeva Ac/Dc Tribute del centro Italia. Gli avversari sono I Dust N’ Roses che spaziano tra le grandi hit della band di Axl e Slash. Questa la formazione: Stefano Frentano alla voce, Danilo Rossi e Fabio Raggi alle chitarre, Claudio Giannascoli al basso, Emanuele Di Marco alle tastiere , Alessio Coletti alla batteria.

A seguire, domani, sabato 21 luglio, spazio alla serata E cantava le canzoni, V Edizione. Tutt’altro genere di musica per il pubblico di CoverLover. Si alterneranno infatti le tribute band di Baglioni, Venditti, Zero. Ad esibirsi saranno rispettivamente Notte di Note, Roby Ranalli & Band (per Venditti) e Fabio Ricci canta Zero.

Classe 1962, Fabio Ricci nasce a Rimini. Ha cantato e recitato in diverse compagnie di operetta, ma è divenuto famoso per essere un impersonator di Renato Zero, aiutato da una incredibile somiglianza fisica e vocale. La sua carriera lo ha portato in alcuni dei principali programmi televisivi (Mediaset e Rai), dalla fine degli anni ’90 ad oggi: domenica In, Ciao Darwin 4, Gran premio delle gocce d’acqua, La Botola. Una manciata di anni fa si è anche esibito al Pala Mandela di Firenze in occasione degli International Skate Awards. I suoi spettacoli live hanno il supporto di: Eliana di Biase, cantante lirica e direttrice artistica, 4 musicisti abruzzesi, Danilo de Berardinis chitarre, Amerigo Salemme basso, Lorenzo Poliandri batteria, Andrea Iachini tastiere e due ballerini: Maura Ranalli e Antonio Balsamo, entrambi di Roma.

La band tributo a Claudio Baglioni – Notte di note – è invece il frutto di un’idea di Salvatore Guido (pianista e cantante) e Sandro Gagliardi (chitarrista). In seguito il duo si è aperto ad Antonio Camplone al basso e Paolo Chiavaroli alla batteria. Negli anni i quattro hanno eseguito un repertorio molto vasto di Baglioni, in tantissimi locali regionali e nazionali, riscuotendo notevole successo di pubblico. Il loro repertorio va dagli anni 70 ad oggi. In programma, in particolare, le canzoni E tu come stai, La vita è adesso, Via, Strada Facendo, Con tutto l’amore che posso.

Ad agosto infine, riflettori puntati su Tamone’s family show, un omaggio a Vinicio Capossela, open act Flivio D’Andrea (sabato 4) e al secondo round di combat rock: Black Sabbath contro Deep Purple (sabato 18). Sul palco, per quest’ultimo appuntamento, si esibiranno la Sabbathage, tribute band consigliata dal Fan Club Italiano ufficiale dei Black Sabbath con di nuovo Simone Flammini alla voce, co-leader dei due gruppi, e Luiss Iommi alla chitarra, Riccardo Mazzocca al basso, Luca Belisario alla batteria. In Rock è invece un gruppo formatosi a San Benedetto nel 2000, propone un fedelissimo tributo alle storiche Mark II e Mark III della band inglese. Questi i membri: Franco Sgattoni voce Fabrizio Sgattoni alla chitarra, Rossano Capriotti alle tastiere, Marco Lanciotti alla batteria, Massimo Di Addezio al basso.