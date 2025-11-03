Sentiero del Centenario: accordo istituzionale per il rilancio

L’AQUILA – Durante una riunione istituzionale tenutasi all’Aquila, coordinata dal vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, è stato compiuto un passo decisivo verso la valorizzazione del “Sentiero Attrezzato del Centenario”, storico tracciato escursionistico nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Regione, dell’Ente Parco, dei Comuni coinvolti, del CAI e del Collegio delle Guide Alpine, confermando una piena sinergia tra istituzioni e componenti tecniche.

È stata condivisa la volontà di istituire un Comitato permanente per coordinare e monitorare le attività di manutenzione, sicurezza e promozione del sentiero. L’Ente Parco si è impegnato a reperire le risorse necessarie per un intervento unitario, in collaborazione con Regione e Comuni. Il presidente Tommaso Navarra ha sottolineato l’importanza del progetto come simbolo dell’identità naturalistica e culturale abruzzese. La consigliera Carla Mannetti e i sindaci presenti hanno espresso soddisfazione per il percorso condiviso, che punta a rilanciare il territorio montano anche in chiave turistica. La convenzione intercomunale sarà approvata entro metà novembre.