Sensibilizzazione uso consapevole alcool alla Notte dei ricercatori di Chieti

CHIETI – Lo scorso 27 settembre la Polizia di Stato, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’università degli Studi “G. D’Annunzio”, ha illustrato i rischi collegati all’abuso di alcool. Il Questore in visita allo stand ha ringraziato il Dr. Staniscia per la collaborazione prestata in considerazione del notevole interesse suscitato nella collettività. In piazza G.B. Vico numerosi ragazzi hanno provato gli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza e si sono informati sulle modalità di funzionamento dell’etilometro in dotazione alla Polizia Stradale.

Il Medico Superiore della Polizia di Stato Dr. Castrataro e il Direttore della citata Scuola di Specializzazione Dr. Staniscia hanno illustrato ai giovani gli effetti ed i rischi connessi all’abuso di sostanze alcoliche così come gli elementi per individuare il livello di alcolemia. Il Comandante della Polizia Stradale di Chieti Dr. Polichetti ha invece illustrato le sanzioni previste dal Codice della Strada. Sono stati altresì proiettai video di incidenti stradali causati dalla guida sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Non sono mancati i momenti di gioia per i più piccoli che hanno potuto provare la moto della Polizia.