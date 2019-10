Seminario di formazione per il personale scolastico a Città Sant’Angelo

Lo Snals – Confsal organizza un incontro il 18 ottobre presso l’Hotel Villa Michelangelo. Vittorio Lodolo D’Oria parlerà dei disagi professionali nella scuola

CITTÁ SANT’ANGELO – Sarà l’Hotel Villa Michelangelo di Città Sant’Angelo ad ospitare domani, dalle 9 alle 13,30, il seminario di formazione per il personale scolastico dal titolo “La scuola tra criticità di sistema e disagi professionali del personale”. Un appuntamento di prestigio per l’argomento e le autorità annunciati. Dopo i saluti del segretario regionale, Carlo Frascari, ci sarà, infatti, l’attesissimo intervento di Vittorio Lodolo D’Oria sull’argomento centrale del tema del convegno.

Vittorio Lodolo D’Oria, 58 anni, è medico specialista, si occupa delle malattie professionali degli insegnanti dal 1992, sviluppandone prevenzione, cura e aspetti medico-legali. Ha formato docenti di oltre 400 Istituti Scolastici del Paese ed è autore di pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali sull’argomento. Ha scritto Scuola di Follia (Armando Editore-2005), La Scuola Paziente (Alpes Italia-2009), Pazzi per la Scuola (Alpes Italia-2010). Ultimo volume pubblicato: Insegnanti, salute negata e verità nascoste (Edises-2019). Ha effettuato consulenze per MIUR, USR, sindacati e associazioni di categoria sullo Stress Lavoro Correlato. Si occupa come perito del fenomeno dei “presunti maltrattamenti dei bimbi a scuola”.

É possibile seguirne l’attività e i convegni su www.facebook.com/vittoriolodolo Email: dolovitto@gmail.com.

A seguire un approfondimento relativo alle “Implicazioni legali sui disagi professionali” curato dall’ Avv. Claudio Frascari della rete SNALS-Confsal.

Gli organizzatori, stante il numero di posti limitato, non hanno potuto soddisfare pienamente le diverse richieste di partecipazione avanzate da iscritti e simpatizzanti, per questo, e scusandosene, hanno in animo di progettare altri appuntamenti di identico tenore.