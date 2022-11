“SEI a Teatro” a Pescara: il programma della rassegna 2022

PESCARA – Presentata nella Sala Giunta del Comune di Pescara, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Maria Rita Carota e del direttore artistico Milo Vallone, la I edizione della rassegna teatrale: S.E.I. a teatro Storie E Ideali a Teatro per la Direzione artistica Milo Vallone, I Edizione. “SEI a Teatro” è una rassegna di n°6 proposte che si propone di presentare degli allestimenti scenici che saranno presentati in una doppia formula: lezione-spettacolo per studenti delle scuole, al mattino; spettacolo di prosa per pubblico adulto, alla sera.

Le rappresentazioni per gli studenti delle scuole avranno un’introduzione allo spettacolo e ai suoi temi, e un dibattito, con dialogo fra pubblico e regista/autore/attori a fine rappresentazione. Gli spettacoli serali invece si pongono l’obiettivo di contribuire alla più ampia divulgazione di opere prodotte da importanti eventi del territorio (il Fiume e la Memoria, Dancer in the darks, Festival dannunziano, ecc.) e che hanno al centro storie, personaggi e vicende dello stesso territorio.

Gli spettacoli in cartellone, avendo tutti la traccia che il titolo evoca (storie e ideali) riguardano i seguenti ambiti tematici:

letteratura

territorio: l’Abruzzo letterario si racconta attraverso testi di grandi artisti abruzzesi (D’Annunzio, Silone, Flaiano, Cascella);

storia: vicende storiche o di carattere storico-antropologico, narrate attraverso la drammatizzazione (Shoa);

l’emigrazione italiana.

Il progetto “SEI a Teatro” vede dunque la realizzazione di n. 4 repliche mattutine e n°1 serale per ciascuno dei n°6 spettacoli inseriti nella rassegna.

“È con vera emozione – confida il direttore artistico Milo Vallone – che presento questa nuova esperienza artistica e culturale. Dopo anni di grandi difficoltà e di pressoché totale negazione delle vicende artistiche con la chiusura di cinema, teatri e di tutti gli spazi legati alla cultura, è un conforto poter dare il via a questo nuovo progetto, a questa nuova rassegna teatrale per la città di Pescara. A rendere poi particolarmente entusiasmante l’iniziativa è il fatto che oltre al pubblico serale, gli spettacoli in cartellone per quest’anno come per le prossime edizioni, sono e saranno opere scelte e volute anche per il pubblico scolastico. Credo sia un bene che gli studenti si avvicinino al teatro che si rivela sempre uno strumento dalle grandi potenzialità educative e formative sia per le storie che in questa rassegna racconteremo e sia per la possibilità di interfacciarsi proprio con l’accadimento teatrale. A tal riguardo – conclude Vallone – mi piace chiudere questa presentazione con la citazione di un importante filoso russo Alekseevič Kropotkin che diceva:

Dichiarazione dell’Assessore alla Cultura Maria Rita Carota: “L’Assessorato alla cultura sostiene convintamente questa iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza ed in particolare agli alunni delle scuole cittadine. Verranno portati in scena spettacoli che rievocheranno particolari momenti storici e tematiche sociali riguardanti l’Abruzzo e l’Italia, testi di grandi autori abruzzesi e non ed intendiamo favorire al massimo il coinvolgimento del pubblico, per l’alto valore culturale, storico e sociale che riescono a garantire tali iniziative”.

PROGRAMMA

SEI a Teatro

Da un’idea di Federica Vicino e Milo Vallone

Novembre

Fontamara. Adattamento scenico del capolavoro di Ignazio Silone. Prosa.

Venerdì 4 (ore 9.15 – ore 11.00 – ore 21.00) e sabato 5 (ore 9.15 – ore 11.00)

Teatro Madonna del Rosario

Dicembre

Nati il 5 marzo. Dialogo tra Pasolini e Flaiano, basato sugli scritti dei due grandi autori. Prosa

Venerdì 2 (ore 9.15 – ore 11.00 – ore 21.00) e sabato 3 (ore 9.15 – ore 11.00)

Teatro Madonna del Rosario

Gennaio

Se questa è un’infanzia. Tratto da “La memoria rende liberi” di Liliana Segre ed Enrico Mentana. CineprOsa

Venerdì 27 (ore 9.15 – ore 11.00 – ore 21.00) e sabato 28 (ore 9.15 – ore 11.00)

Teatro Sant’Andrea

Febbraio

Arcunt – Quando Gabriele d’Annunzio salvò la vita a Tommaso Cascella. Tratto dal racconto “Con Gabriele d’Annunzio a Parigi, nel 1914” di Tommaso Cascella e basato su una vicenda realmente accaduta, all’alba della I guerra mondiale. CineprOsa.

Venerdì 10 (ore 9.15 – ore 11.00 – ore 21.00) e sabato 11 (ore 9.15 – ore 11.00)

Teatro Madonna del Rosario

Marzo

Non ditelo alle stelle. Storia dell’emigrazione italiana. Il testo è tratto da una vicenda realmente accaduta, produzione: Teatro Stabile d’Abruzzo. Prosa.

Venerdì 10 (ore 9.15 – ore 11.00 – ore 21.00) e sabato 11 (ore 9.15 – ore 11.00)

Teatro Madonna del Rosario

Aprile

Sulla lunga linea di fuoco. Vicende e accadimenti avvenuti nell’autunno del 1943 sulla linea Gustav, in Abruzzo. Prosa.

Venerdì 14 (ore 9.15 – ore 11.00 – ore 21.00) e sabato 15 (ore 9.15 – ore 11.00)

Teatro Madonna del Rosario