Il CT Milena Bertolini inaugura nuovi impianti sportivi a Villa Santa Maria

Un campo da calcetto, uno da tennis e pallavolo e una sala polivalente sono state inaugurate in paese. Il sindaco Finamore: «Segnale di speranza e ripartenza»

VILLA SANTA MARIA – Inaugurati alla presenza del commissario tecnico della Nazionale Femminile di calcio, Milena Bertolini, e dell’allenatrice ed ex calciatrice villese, Federica D’Astolfo, i nuovi impianti sportivi. Un campo da calcetto, uno da tennis e pallavolo e una sala polifunzionale le strutture recuperate che saranno adibite alle attività prevalentemente per ragazzi.

«È stata una giornata storica per i villesi. Aver avuto due presenze di questo calibro a Villa per l’inaugurazione delle strutture sportive è stato per noi motivo di grande orgoglio – spiega il sindaco Pino Finamore – soprattutto in un momento difficile come questo che ci vede impegnati con diverse problematiche, in primis la riapertura della scuola in sicurezza. L’evento è stato un segnale di speranza e di ripartenza».

L’opera è stata realizzata con i 220mila euro impegnati dall’amministrazione con il credito sportivo ed è solo la prima parte di un intervento che porterà, da qui a due anni, alla realizzazione di un campo sportivo in erba sintetica e di un palazzetto dello sport.

«Tutto questo ci permetterà non solo di offrire ai nostri ragazzi un’opportunità concreta di sport e intrattenimento – aggiunge il primo cittadino – ma anche di puntare con tali strutture ad un riscontro economico per l’intero paese. Con le prossime opere potremmo anche pensare di ospitare i ritiri delle squadre calcistiche di buon livello».

Il commissario tecnico Milena Bertolini ha espresso grande apprezzamento per il paese nel quale trascorre spesso qualche giorno: «Vengo sempre con molto piacere a Villa – ha detto – è un paese bello e anche molto prestigioso per via della conosciutissima Festa dei Cuochi. Lo sport per i ragazzi è molto importante, assistere all’inaugurazione di questa struttura dedicata ai più giovani mi riempie di gioia perché dove ci sono i bambini è sempre festa».