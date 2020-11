Scuole Pescara e provincia, finanziamento di oltre 5 milioni dal Ministero

Zaffiri: “Dalle scuole di Penne al Liceo Scientifico ‘Da Vinci’, dal ‘Cuppari’ di Alanno al Mi.Be e all’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, effettueremo opere che non sono state coperte dai fondi del Masterplan“

PESCARA – “Ammonta a oltre 5milioni 604mila euro il maxi-finanziamento erogato dal Ministero della Pubblica Istruzione per l’edilizia scolastica che permetterà alla Provincia di Pescara di eseguire lavori di manutenzione straordinaria su decine di Istituti scolastici del comprensorio pescarese. Dalle scuole di Penne al Liceo Scientifico ‘Da Vinci’, dal ‘Cuppari’ di Alanno al Mi.Be e all’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, effettueremo opere che non sono state coperte dai fondi del Masterplan. La delibera è stata approvata oggi dal Consiglio provinciale e ringrazio tutti i consiglieri per l’espressione di una unanimità di intenti, oltre che l’Ufficio tecnico che ha lavorato in maniera appassionata per la veloce redazione dei progetti”. Lo ha detto il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri ufficializzando gli interventi.

“L’attenzione per i nostri Istituti scolastici e per i nostri ragazzi è massima da parte della Provincia – ha sottolineato il Presidente Zaffiri – non solo per ragioni di stretta competenza amministrativa, ma soprattutto per sensibilità. Sappiamo bene come l’emergenza Covid-19 abbia pesantemente influito sulla vita quotidiana dei nostri studenti, catapultati lo scorso marzo nel mondo digitale della didattica a distanza, per poi tornare in presenza a settembre, e poi di nuovo costretti a seguire le lezioni dei propri insegnanti solo attraverso lo schermo di un computer, senza possibilità di interazione con i docenti e i compagni. Compito delle Istituzioni, allora, in questo caso della Provincia, è quello di lavorare, di investire risorse e mezzi per garantire ai nostri ragazzi scuole sempre più funzionali, fruibili, adeguate e all’avanguardia, pensando a quando quelle aule torneranno a popolarsi di studenti, di voci, di passi, di insegnanti impegnati a spiegare, a raccontare.

Lo abbiamo fatto, nei mesi scorsi, con i cantieri finanziati con fondi Masterplan della Regione Abruzzo; lo facciamo oggi con il maxi-finanziamento di 5milioni 604mila 884euro, erogati dal Miur”. Gli interventi che verranno realizzati attraverso il fondo sono la straordinaria manutenzione degli Istituti scolastici del comune di Penne, ossia il ‘Luca da Penne’, ‘Mario dei Fiori’ e ‘Marconi’, per 1milione di euro con la manutenzione straordinaria di edilizia e degli impianti, e interventi su elementi non strutturali dei solai per le criticità segnalate a seguito di indagini diagnostiche; 2milioni e mezzo di euro sono destinati agli interventi di straordinaria manutenzione del Liceo Scientifico ‘Da Vinci’ di Pescara e dell’Istituto ‘Cuppari’ di Alanno dove è prevista la riqualificazione edilizia straordinaria e il rifacimento degli impianti; 1milione 104mila 884 euro saranno invece spalmati sul Liceo Classico ‘D’Annunzio’, il Liceo Scientifico ‘Galilei’, il Liceo Artistico-Coreutico ‘Misticoni-Bellisario’ – Mi.Be, l’Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri ‘Acerbo’ e l’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, il ‘Cuppari’ di Alanno e lo ‘Spaventa’ di Città Sant’Angelo sempre per la manutenzione straordinaria di edilizia e impianti; infine ancora 1milione di euro andranno agli Istituti ‘Aterno-Manthonè’-sede storica e all’Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara per consentire interventi su elementi non strutturali dei solai per criticità emerse in seguito alle relative indagini.

“Ringrazio ovviamente l’Ufficio tecnico e i consiglieri provinciali per il supporto che hanno garantito – ha aggiunto il Presidente Zaffiri -. Intanto ho già firmato il Decreto che rende pienamente operative le procedure per l’apertura dei cantieri”. Sui fondi, un milione di euro, destinati alla manutenzione straordinaria degli immobili che ospitano a Penne le scuole secondarie, ossia i licei “Mario de Fiori-Luca da Penne” e l’Istituto tecnico Commerciale e per Geometri ‘Guglielmo Marconi’, il consigliere provinciale Giuseppina Tulli, delegato alle infrastrutture scolastiche, ha aggiunto che “sono risorse indispensabili per la manutenzione straordinaria degli immobili scolastici, interventi che avranno l’obiettivo di rendere confortevoli le aule anche con nuovi strumenti digitali. Il nostro impegno a favore dell’edilizia scolastica è forte: ci stiamo occupando anche di portare alla luce il progetto definitivo per la ristrutturazione dell’antico palazzo che ospita l’Istituto Tecnico Marconi. Non passa inosservato invece che consistenti risorse finanziarie vengono purtroppo destinate per coprire i debiti fuori bilancio ereditati dalla precedente amministrazione provinciale di centrosinistra, fondi che potrebbero invece essere riservati alle manutenzioni dei nostri istituti scolastici e delle strade provinciali”.