La Scuola Macondo riapre a Pescara: ecco quando

Dopo la pausa estiva, torna la scuola dedicata allo scrivere a partire dall’8 settembre con molte novità in programma

PESCARA – Per tutta la giornata dell’otto settembre la Scuola Macondo di Pescara, lo spazio dedicato alla scrittura e alla lettura diretto dall’autore Peppe Millanta, riapre le porte al pubblico dopo la pausa estiva.

Molte le novità di quest’anno, dall’inaugurazione di un’area dedicata ai più piccoli (Macondo Kids) all’ampliamento dell’offerta formativa, con numerosi laboratori che avranno sempre come punto in comune la costruzione di storie: scrittura creativa, sceneggiatura, poesia, scrittura comica, drammaturgia, autobiografia, sono solo alcuni dei percorsi in cui gli amanti della parola potranno cimentarsi.

Molti anche i volti nuovi per l’anno accademico, da Davide Rondoni a Vincenzo Costantino Cinaski, da Erriquez (Bandabardò) a Luca Romagnoli (Management). Appuntamento per l’8 settembre in Via De Cesaris 36. Per info 370 3525381