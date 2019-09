Premio vino dell’Angelo 2019 a Città Sant’Angelo: come partecipare

Nasce una nuova iniziativa dell’amministrazione comunale, in occasione della festa dell’uva del prossimo 15 settembre

CITTÁ SANT’ANGELO – Quest’ anno, nell’ambito della giornata dedicata alla sfilata dei carri allegorici in occasione della Festa dell’uva del prossimo 15 settembre, l’amministrazione comunale ha voluto istituire il premio “Vino dell’Angelo 2019″: un riconoscimento da tributare ai migliori vini artigianali locali dell’annata 2018. Un’iniziativa volta a celebrare e sostenere una delle ricchezze del nostro territorio, in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo.

COME PARTECIPARE

Chi fosse interessato, deve far recapitare il/i campioni di vino in bottiglia di vetro tappate con tappo corona o tappa in sughero, anche sintetico. Le categorie dei vini in concorso saranno: Bianchi, Rosati, Rossi. I campioni dovranno essere fatti recapitare nell’ufficio dell’URP in Comune a Città Sant’Angelo, entro e non oltre il 12 settembre 2019.

La commissione esaminatrice sarà composta da 3 sommelier professionisti, 1 componente indicato dall’amministrazione comunale, 1 operatore della ristorazione del territorio e 1 enologo o titolare di una cantina del territorio. Per quanto riguarda i premi, saranno premiati i primi 3 vini per ogni categoria, poi ci sarà il premio della giuria a cura della Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo.