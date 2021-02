Scuola, in arrivo fondi per quattro Comuni del pescarese: la nota di Blasioli

Stanziati fondi per il Piano Regionale di edilizia scolastica. Ne beneficeranno le scuole di Penne, Manoppello, Torre dei Passeri e Pescara

PESCARA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta, a firma del Consigliere Regionale Antonio Blasioli su Decreto Ministeriale che stanzia i fondi per quattro Comuni della Provincia di Pescara.

“Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 14 dell’11 gennaio 2021 relativo allo stanziamento del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica rientranti nei piani delle Regioni Abruzzo e Calabria, nonché per la rettifica del piano della Regione Marche, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2021, con una dotazione complessiva di 510.000.000,00 milioni.

Con questo decreto del Ministero dell’Istruzione viene stanziato il finanziamento di € 16.583.403,29 destinati al Piano Regionale di Edilizia Scolastica 2018/2020 della Regione Abruzzo e relativi all’annualità 2019.

Per la Provincia di Pescara beneficeranno delle risorse governative i Comuni di:

· Penne – Scuola Infanzia e secondaria di I grado, Via Verrotti 44

€ 2.000.000,00 per adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio.

· Manoppello – Scuola Primaria “S. Caldarone”, Secondaria di I grado “G.Marconi”, Infanzia, Via S.Vittoria 11

€ 3.200.000,00 per nuova costruzione mediante sostituzione edilizia, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche, messa in sicurezza elementi non strutturali ed adeguamento norme antincendio, Connettività di rete.

· Torre dei Passeri – Scuola secondaria di I grado e dell’Infanzia, Via Dante Alighieri 10

€ 1.286.665,78 per Adeguamento sismico blocchi C, D ed E.

· Pescara – Scuola Secondaria di I grado “Michetti”, Via del Circuito 126

€ 1.230.000,00 per adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza elementi non strutturali, adeguamento antincendio.

Per questo finanziamento sono particolarmente felice. La scuola Michetti, che è la scuola che anche io ho frequentato, è attualmente costretta a svolgere le lezioni nel plesso di Villa Fabio di via del Circuito ed è situata nel quartiere Ospedale che ha già perso, per vizi di staticità, anche la scuola elementare di San Giovanni Bosco. Se non si perderà altro tempo entro il 2021 le lezioni potranno tornare a svolgersi nella scuola di via del Circuito, in ambienti rinnovati e sicuri.

Per la Provincia di Chieti beneficeranno delle risorse governative gli Istituti dei Comuni di Guardiagrele, San Salvo, Torino di Sangro e S. Eusanio del Sangro.

Con la registrazione del Decreto da parte della Corte dei Conti e la sua pubblicazione non ci sono più ostacoli per i lavori sull’edilizia scolastica.

Ora che il finanziamento è certificato, spero si proceda senza indugio, scongiurando ulteriori errori da parte dell’attuale giunta regionale di centrodestra che, per quanto già commesso, ha decretato il ritardo delle procedure per questi fondi governativi e quindi i rinvii dell’avvio dei lavori di progettazione degli interventi.

Ci tengo a ribadire che queste preziose risorse per l’edilizia scolastica dimostrano il buon lavoro condotto dal Governo di centrosinistra in Regione Abruzzo, responsabile e attento alla necessità di garantire il benessere dei nostri studenti e la loro sicurezza in ambito scolastico”.