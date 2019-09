Scuola di Specializzazione in psicoterapia Atanor: ecco come iscriversi

L’AQUILA – Conoscere alcune delle principali metodologie e tecniche utilizzate nel modello della scuola, esplorare direttamente gli aspetti tecnici mediante l’attività pratica, illustrare da vicino la natura del modello analitico – archetipico, sono solo alcuni degli obiettivi che la Scuola di Specializzazione in psicoterapia Analitico – Archetipica di L’Aquila si prefigge di raggiungere durante le giornate dedicate all’Open Day rivolte ai futuri studenti.

La Scuola di Specializzazione Atanor, prima scuola di psicoterapia ad indirizzo analitico – archetipico del Centro Italia riconosciuta dal MIUR, torna ad aprire le porte agli studenti di psicologia, agli psicologi e ai medici per seguire delle vere e proprie lezioni con gli allievi del 1° biennio.

Gli Open Day prevedono la partecipazione ad un ciclo di lezioni teorico – pratico sulla Psicoterapia Analitico-Archetipica al fine di avvicinare lo studente alla conoscenza della scuola e della sua offerta formativa, dando la possibilità di seguire alcune lezioni in corso del calendario accademico con incontri organizzati ad hoc per una più approfondita presentazione della psicologia archetipica, metodologia che permette a tutti gli effetti di prendere in carico trasversalmente ogni tipologia di paziente.

Verrà illustrato agli studenti come tale possibilità sia insita nella natura stessa del modello proposto che, pur non essendo quello che viene comunemente indicato come approccio integrato, si potrebbe definire comprensivo delle linee teoriche di base e metodologiche delle principali scuole psicologiche.

Durante gli Open Day i partecipanti potranno conoscere i docenti e parlare con gli studenti che già frequentano i corsi, avere informazioni complete sull’attività della scuola e tutte le indicazioni essenziali per poter partecipare al Bando per il conseguimento delle borse di studio destinate alla copertura delle spese di frequenza.

I docenti che presenzieranno alle lezioni aperte saranno: la responsabile, prof.ssa Angela Paris, il direttore, prof. Venicio Perilli e altri docenti e didatti della scuola tra cui il prof. Enrico Perilli, la prof.ssa Barbara Cipolla, il prof. Roberto Filippini, la prof.ssa Rosa Anna Passaretti, il prof. Giorgio Antonelli.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’Open Day è richiesta la prenotazione all’indirizzo atanor.psicoterapia@gmail.com

Sede Didattica: Via del Querceto n°10 67019 – Scoppito (AQ)

Per un colloquio di orientamento o ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.atanor-psicoterapia, scrivere all’indirizzo mail atanor.psicoterapia@gmail.com o chiamare il numero 392/7599777

PROGRAMMAZIONE

DOMENICA 15/09

10:00-13:30 Psicologia dello sviluppo/ arte-terapia

DOMENICA 29/09

14:30-18:30 Diagnosi clinica della personalità

DOMENICA 13/10

10:00-13:30 Supervisione individuale. Gli archetipi e il sogno nel setting analitico

14:30-17:30 Psicoterapia di gruppo con la tecnica dello psicodramma

GIOVEDI’ 17/10

15:30-17:30 Informazioni sul modello della Scuola, sul percorso formativo e sulle borse di studio

17:30-19:30 Psicoterapia di gruppo con la tecnica dello psicodramma

**Incontro con la responsabile Angela Paris con i partecipanti ***

DOMENICA 27/10

14:30-17:30 Terapia di gruppo con la tecnica gestalt-analitica