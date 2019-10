Scuola Comunale di Musica a Città Sant’Angelo: come partecipare

L’amministrazione comunale ha lanciato il nuovo progetto per insegnare musica sul territorio. Iscrizioni aperte e numero per ricevere informazioni

CITTÁ SANT’ANGELO – Parte un nuovo progetto ideato e curato dall’Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo, in particolar modo dal consigliere comunale, Ernestina Caralla e in collaborazione con l’Istituto B. Spaventa. Prende il via la “Scuola Comunale di Musica”, un progetto che permetterà ai tanti appassionati di poter iniziare a studiare musica. Le lezioni si terranno nei locali dell’Istituto Comprensivo “B. Spaventa” nelle sedi di Città Sant’Angelo e Marina.

COME PARTECIPARE

Le iscrizioni sono già aperte e tutte le informazioni per conoscere nel dettaglio le modalità di iscrizione e le strutture delle lezioni, si possono richiedere nella Segreteria Comunale dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00; oppure telefonando al numero 085.9696266. In base alla richiesta verranno poi strutturati i corsi e le lezioni.

Nelle prossime settimane, saranno comunicati anche i costi. La Scuola Comunale di Musica è una nuova realtà che porterà lustro al territorio comunale. All’interno di questa nuova idea, ci saranno corsi per lo studio di uno strumento musicale o di canto, teoria e solfeggio, armonia, Preparazione per esami in conservatorio, laboratori di canto corale, Laboratori di musica d’insieme, Laboratorio di ascolto musicale, e computer music.

La Scuola Comunale di Musica sarà, quindi, un punto di riferimento nel panorama provinciale e regionale. Città Sant’Angelo ha una grande e importante tradizione musicale, partendo dal Maestro Germano Mazzocchetti, fino alla star di Ruggero Pasquarelli. Per l’amministrazione comunale è un traguardo importante perché Città Sant’Angelo non ha mai avuto una scuola comunale di Musica.