Screening gratuiti degli infermieri teramani nei centri commerciali

Due weekend al fianco dei cittadini al “Gran Sasso” e al “Val Vibrata”. Concluso il primo corso di formazione del 2018: il grazie dell’OPI Teramo all’ex presidente Gabriele Rastelli

TERAMO – Nello scorso fine settimana l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Teramo (ex Collegio Ipasvi) è stato impegnato nel tour “INSALUTE”, campagna di screening gratuiti che si è tenuta nei principali centri commerciali della regione. Gli infermieri teramani sono stati presenti sia nel weekend del 10 e 11 marzo al centro commerciale Val Vibrata, che in quello del 17 e 18 marzo al Gran Sasso di Piano d’Accio. Negli stand allestiti per l’occasione sono stati proposti screening gratuiti al pubblico insieme ad altre specialità mediche e sanitarie. L’ennesima dimostrazione di vicinanza della professione infermieristica alle esigenze di salute della popolazione.

Sempre nei giorni scorsi si è concluso il primo appuntamento di Educazione Continua in Medicina del 2018 organizzato dall’OPI Teramo. Il corso di formazione dal titolo “Costruire la propria professionalità: nuova legge ordinistica ed il rapporto con le altre figure” si è tenuto in due giornate: la prima venerdì 16 marzo nell’aula convegni dell’ospedale di Teramo e la seconda sabato 17 marzo nell’aula convegni dell’ospedale di Giulianova. Entrambi gli eventi hanno visto come relatore il dottor Francesco Falli, infermiere specialista, legale e forense, autore di testi professionali sul rischio clinico e di articoli dedicati al fenomeno social, presenza abituale ai corsi organizzati dall’OPI Teramo molto apprezzata da parte dei numerosi iscritti al corso.

La prima giornata dell’evento di formazione è stata caratterizzata anche da un momento particolare: il presidente dell’OPI Teramo, Cristian Pediconi, a nome di tutti gli infermieri della provincia ha omaggiato con una targa ricordo il collega Gabriele Rastelli, già presidente del Collegio Ipasvi e colonna dell’attività professionale sia nei confronti dei pazienti, sia a sostegno dell’evoluzione del profilo infermieristico. Rastelli, maestro di molti giovani infermieri, è stato salutato e ringraziato in occasione del suo recente pensionamento.