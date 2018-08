Scontrone, gli eventi per il mese di agosto

In primo piano il 18 il Festival dei Giochi Antichi e il weekend 24-25 la terza edizione di Villa in Fermento

SCONTRONE – Ricco di eventi il calendario degli eventi estivi del Comune di Scontrone, realizzato in collaborazione con le associazioni locali. Cultura, tradizione, laboratori didattici per adulti e bambini, attività in montagna e sul fiume Sangro, concerti e appuntamenti gastronomici.

Il 12 agosto a Scontrone l’inaugurazione del Centro di Educazione Ambientale, che ospiterà per tutto il mese una mostra di artigianato locale, e l’uscita notturna in compagnia degli Escursionisti in località Fontanelle. Sempre a Scontrone, gli Escursioni organizzano la Festa della Montagna il 17 agosto, con visita guidata al sito paleontologico, a piedi o in e-bike. Il giorno dopo, sabato 18 agosto, ecco la settima edizione del Festival dei Giochi Antichi, con la riproposizione dei giochi di una volta per le vie del borgo e il concerto dei Patrios in serata.

Il 16 agosto a Villa Scontrone c’è in programma la presentazione del libro per ragazzi “Viteliù. Il viaggio di Marzio”, con l’autore Nicola Mastronardi.

Immancabili le sagre, tutte a Scontrone: la Società Operaia di Mutuo Soccorso organizza il 10 quella degli “orapi e fagioli” e il 16 quella dei “frascarelli, fagioli e salsiccia”, il 17 gli Escursionisti propongono la sagra della polenta e il 18, nell’ambito dei Giochi Antichi, quella dei “cazzarelli e fagioli”.

L’associazione ArcheoGustav ha in programma interessanti laboratori didattici per bambini: a Villa Scontrone il 13, il 14 (SangroLab) e il 20 (MieleLab) e a Scontrone il 22 (MieleLab).

Il 21 agosto torna la pedalata ecologica da Castel di Sangro a Villa Scontrone lungo la nuova pista ciclabile realizzata sul fiume Sangro, pensata dall’associazione Pescatori Aufidena in collaborazione con Guida MTB Abruzzo Sangro. Sempre i Pescatori propongono per il 23 agosto un laboratorio di ecologia fluviale per ragazzi e adulti, con uscita sul fiume Sangro.

C’è attesa per la terza edizione di Villa in Fermento, il festival delle birre artigianali, cibo da strada e musica dal vivo organizzato dalla ConGiovani, in agenda per il weekend 24-25 agosto a Villa Scontrone. Tra i sei concerti in programma nella due giorni, spiccano la Krikka Reggae e i Matrioska.

Sempre a Villa Scontrone, il 26 agosto la presentazione del libro a fumetti “San Lorenzo Martire”, dedicato alla memoria dell’indimenticabile don Renato D’Amico con l’autore-editore Domenico Di Vitto, e il 28 la serata dedicata alla solidarietà con il concerto dei Camaleonti.