Scomparsa di Stefano Vespa, i messaggi di cordoglio

L’AQUILA – “Con l’improvvisa scomparsa di Stefano Vespa L’Aquila perde uno dei suoi ‘figli’ migliori, grande professionista che ha portato alto il nome della sua città”. Così l’assessore regionale Guido Liris, che esprime cordoglio per la morte del giornalista. “Uomo di grande professionalità e rara sensibilità, un gentiluomo nei modi e un galantuomo nella professione”. “Mi unisco al dolore dei familiari, del fratello Bruno e di chi gli ha voluto bene”, conclude Liris.

“È con dolore e cordoglio che ho appreso della morte di Stefano Vespa. Giornalista aquilano e per me un caro amico degli anni della scuola. È davvero una triste notizia. Al fratello Bruno, e ai suoi cari, le mie più sentite condoglianze per questa scomparsa prematura”. Così Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.