Tennis, Challenger Città di Roseto: i risultati dell’8 marzo 2022

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Delude le attese Stefano Travaglia che in mattinata annuncia il ritiro per problemi ad una spalla. Lascia campo libero al portoghese Joao Domingues attualmente numero 305 delle classifiche mondiali.

Quattro gli italiani che approdano al secondo turno. Alessandro Giannessi (186) si impone nel primo set con un perentorio 60 per poi subire la reazione dello svedese Andrej Martin (127) che conquista la seconda frazione di gioco. Nella terza partita Giannessi riesce ad avere la meglio e conclude l’incontro a suo favore. Matteo Arnaldi (355) conquista una vittoria agevole nel match che lo ha visto contrapposto alla wild card Francesco Passaro. Andrea Arnaboldi (245) dopo un primo set in discesa deve faticare al tie break per conquistare la vittoria sul qualificato Calvin Hemery (345). Si preannunciava un bel match quello tra Flavio Cobolli (177) e l’argentino Marco Trungelliti (198), ma sul 3 a 1 per l’italiano, Trungelliti si ritira per infortunio.

L’ex numero 25 al mondo Lucas Rosol (288) conquista il secondo turno imponendosi sull’italiano Luciano Darderi (319) con il punteggio di 75 63. Gian Marco Moroni (184), che non si è reso protagonista di un incontro che lo vedeva ampiamente favorito, ha ceduto 63 61 al qualificato Carlos Gimeno Valero (458).