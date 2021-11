Scomparsa di Raffaele Fraticelli, il cordoglio di Carla Tiboni

PESCARA – “Con la scomparsa di Raffaele Fraticelli, l’Abruzzo perde uno dei pochi cantori rimasti della tradizione regionale. Personaggio popolare della sede regionale della Rai negli anni in cui la radio trasmetteva la rassegna radiofonica “Abruzzo Insieme”, Fraticelli creo’ il personaggio di “Zi Carminuccio”, ancora oggi ricordato. Premiato in numerosi concorsi di poesia, sono state moltissime le pubblicazioni in versi dialettali, tra cui l’indimenticabile “La cucine de mamme” antiche ricette abruzzesi in versi dialettali, pubblicato da Solfanelli Editore di Chieti. Mario Pomilio, nella presentazione del libro “Parole de Vangelo” scrisse di Fraticelli: “le sue parole non sono un’esercitazione di tipo letterario o una velleitaria traduzione dei Vangeli in versi dialettali: sono, attraverso il veicolo del dialetto, un recupero della popolanita’ intrinseca dei Vangeli, riproponendoli come una grande narrazione popolare”. É questo il messaggio di cordoglio di Carla Tiboni, Presidente Premi Internazionali Flaiano.

