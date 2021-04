Scomparsa di Fabio Rispoli, il cordoglio del Comune di Chieti

CHIETI – Il sindaco, la Giunta e l’Amministrazione comunale si stringono all’assessore Stefano Rispoli e al dirigente Franco Rispoli e alla loro famiglia per la perdita prematura del caro zio e fratello Fabio.

“Con la scomparsa di Fabio Rispoli la città saluta un insegnante stimato e una persona di grande umanità e competenza – così il sindaco Diego Ferrara – La perdita di un parente vicino e amato, in una famiglia unita come poche, è sempre grave e dolorosa. Esprimo al nostro dirigente Franco Rispoli e all’assessore Stefano Rispoli e ai loro cari la mia personale e corale vicinanza per il lutto che li ha colpiti, una famiglia della cui riservatezza, gentilezza e competenza è testimone tutta la cittadinanza”.