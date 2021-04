Scomparsa di Carlo Guidetti, il cordoglio di Confindustria L’Aquila

L’AQUILA – Confindustria L´Aquila Abruzzo Interno esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell´imprenditore Carlo Guidetti, stroncato da un malore improvviso venerdí scorso.

Carlo Guidetti, 56 anni, era amministratore delegato ed azionista di maggioranza di Elco Spa, azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati ad elevato contenuto tecnologico per sistemi elettronici, con sede a Carsoli e stabilimenti in Olanda, Belgio e Cina. Grazie ai continui investimenti l´azienda, negli anni, ha portato avanti un percorso di crescita conquistando una significativa quota di mercato in Europa e realizzando importanti acquisizioni all’Estero.

Il presidente di Confindustria L´Aquila, Riccardo Podda, e il direttore, Francesco De Bartolomeis, ricordano commossi Guidetti “per le sue spiccate capacità imprenditoriali e manageriali, la forte dedizione al lavoro e, soprattutto, la sua lungimiranza, oltre che per la contagiosa simpatia che sapeva trasmettere in ogni occasione. Guidetti è sempre stato presente e partecipe alla vita associativa, dando un contributo fattivo”.

Confindustria L’Aquila si stringe intorno alla moglie e alle figlie in segno di profondo cordoglio e vicinanza.