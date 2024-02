Sci, Trofeo New Bikedream a Roccaraso: i vincitori

Si é disputato all’Aremogna il Trofeo riservato alle categorie Children e Giovani/Senior. Bene Giada D’Antonio tra le Allieve

ROCCARASO – Si sono svolte nel week end a Roccaraso uno slalom e un gigante valide per l’assegnazione del Trofeo New Bikedream by Sym organizzato dallo Sci club Napoli all’Aremogna riservato alle categorie Children e Giovani/Senior.

Il miglior tempo assoluto in entrambe le discipline lo ha fatto registrare Giada D’Antonio del Vesuvio che ha vinto due medaglie d’oro tra le allieve. Stefano Brancaccio del SAI, è salito sul gradino più alto del podio nello slalom e il suo compagno di team ha vinto il Gigante tra gli under 16.

Tra i pali stretti hanno vinto sabato, nella categoria under 14, Anny Troiano dello sci club Posillipo e Matteo Bevilacqua del SAI. Il Gigante di domenica è stato vinto da altri due compagni di team Laura Grande Giacomelli e Giovanni Rossiello.

Doppietta dello sci club Napoli nella categoria Giovani femminile con Francesca Chianese che ha vinto lo slalom e con Sofia Sorrentino, oro nel Gigante di domenica. Nella stessa categoria tra i maschi la vittoria di sabato, tra i pali stretti, è andata a Niccolò Troiano dello sc Posillipo, mentre domenica il primo posto se l’è aggiudicato Francesco Marasco del SAI.

I primi classificati sono stati premiati con caschi offerti da New Bike Dream by Sym, concessionario moto di Napoli e gli altri concorrenti saliti sul podio hanno ricevuto in regalo sotto colli e bracciali.