Saturnalia a Teate Marrucinorum al Museo La Civitella Chieti

CHIETI – II mese di Dicembre, tra i Romani, era sacro a SATVRNO, mese del compimento di tutte le cose e, nel giorno di apertura delle feste, tutto assumeva carattere di parodia e di licenza. Inoltre, per i più piccoli era lieta la consuetudine, cara alle genti di ogni condizione sociale, di realizzare e scambiarsi doni d’ogni genere e d’ogni prezzo, fra i quali le figurine di terracotta. musA, dunque, ha il piacere di riproporre, all’interno della Sala dei Frontoni del Museo Archeologico nazionale La Civitella, un momento dei Saturnalia attraverso un laboratorio didattico dedicato ai più piccoli, una pièce teatrale con attori professionisti (due repliche) e una visita guidata al museo, focalizzandosi sui momenti delle festività. L’appuntamento è per domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 16 alle 20 presso il Museo Archeologico La Civitella di Chieti con laboratorio per bambini, visita guidata al museo e pièce teatrale con attori.

Info biglietti, scrivere a musa@musabc.it o chiamare +39 393 9648972