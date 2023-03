Sante Marie, ultimi posti per il corso di formazione per operatore turistico

SANTE MARIE – Ultimi posti disponibili per il corso di formazione per operatore turistico della Marsica. Il Comune di Sante Marie, in collaborazione con l’associazione Percorsi solidali e l’accademia di formazione giuridica di Avezzano e con il supporto dell’Istituto tecnico per il turismo Argoli di Tagliacozzo, ha lanciato il ciclo di lezioni volte a far specializzare giovani e non nella conoscenza e divulgazione della storia, della natura e delle bellezze del territorio. Il corso, rivolto a un massimo di 50 iscritti, avrà una durata complessiva di 150 ore, di cui 100 in aula e 30 sul campo, più 20 ore di conversazioni in lingua. Sono previsti crediti formativi.

In partenariato con “Sapere Aude” alta formazione, organismo di formazione accreditato alla Regione Abruzzo, sarà attuata la seconda parte del progetto formativo per “Operatore Turistico”, qualificando i partecipanti secondo gli standard formativi del turismo e che hanno criteri di ammissibilità con programma Gol, dove “Sapere Aude” è ente riconosciuto come soggetto attuatore. Tutti i corsi del programma Gol sono gratuiti e mirano all’inserimento lavorativo. Il programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) è un’azione di riforma prevista dal piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, per riqualificare e formare disoccupati, percettori del Reddito di Cittadinanza, giovani, “over 50” e tanti altri, al fine di reinserirli nel mondo del lavoro. Il modulo per le iscrizioni potrà essere scaricato dal sito del Comune di Sante Marie. Le lezioni partiranno nel mese di marzo.