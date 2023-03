CHIETI – Grande partecipazione alla Festa dello Sport Libertas Regionale, alla sua prima edizione, organizzata dal Centro Regionale Libertas Abruzzo, svoltasi ieri 9 marzo nella Sala Consiliare del Coni a Chieti. Tante le premiazioni effettuate (oltre 50 tra società, atleti e dirigenti provenienti da tutto Abruzzo che si sono distinti nel 2022 a livello nazionale e internazionale) alla presenza del Presidente Regionale Abruzzo del CNS Libertas APS Massimiliano Milozzi, del Presidente del Comitato Regionale CONI Abruzzo Enzo Imbastaro, dell’Assessore allo Sport del Comune di Chieti Manuel Pantalone e di altre autorità.

In occasione della Festa dello Sport Libertas, si è tenuto un convegno dal titolo “Prevenire il bullismo ed il cyberbullismo attraverso lo sport: una sfida possibile”, progetto nazionale “Move run walk against bullying” con gli interventi della Pedagogista Virna Voltura, di Maria Roberta Borrone dell’USR Abruzzo, del Delegato CIP di Pescara avv. Simona Placiduccio.

Ospite d’eccezione del convegno è stato il pugile ex Campione Italiano Emanuele Cavallucci che ha portato la sua testimonianza di vita parlando del tema del convegno. Tutti gli interventi sono stati ascoltati con grande attenzione dalla folta platea presente che ha riempito in ogni ordine di posti la Sala Consiliare del Coni Chieti.

Soddisfazione nelle parole di Massimiliano Milozzi per la riuscita della manifestazione: “Sono molto contento per la grande e attiva partecipazione al convegno, ma anche per l’elevato numero di premiati a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dalle nostre associazioni sportive abruzzesi. Abbiamo avuto ottimi risultati, uno su tutti quello ottenuto da Anthony Ruzzi dell’ASD Pattinaggio Artistico Jolly Pescara, Vice Campione d’Europa. È stata una bella serata con oltre 100 persone presenti fra società, atleti, dirigenti e persone che hanno assistito con grande attenzione al convegno. Ringrazio le relatrici, il mio staff che ha reso possibile la buona riuscita della manifestazione, il Presidente Nazionale Libertas Andrea Pantano che ha accolto con soddisfazione questa nostra iniziativa, l’Assessore Manuel Pantalone sempre pronto ad essere al nostro fianco per gli eventi sportivi e il presidente del Coni Regionale Enzo Imbastaro che è intervenuto alla serata. La Libertas sta crescendo a livello nazionale: abbiamo avuto 1047 nuove associazioni in un anno che ci ha portato ad essere uno dei primi enti di promozione in Italia. Anche in Abruzzo la Libertas continua ad andare sempre meglio: abbiamo proposto tante iniziative e progetti e ne seguiranno presto altri con eventi a livello regionale e nazionale”.