“Donne che avete intelletto d’amore”, spettacolo di solidarietà a Chieti

Spettacolo di Solidarietà del Lions Club Chieti I Marrucini e Club UNESCO Chieti con l’attore Pierluigi Di Clemente sabato 11 marzo

Chieti – Sabato 11 marzo alle 16.30 nella Parrocchia Santi XII Apostoli a Chieti Scalo si terrà lo spettacolo di Solidarietà dal titolo “Donne che avete intelletto d’amore. Dante, l’amore e le donne”. L’evento è organizzato dal Lions Club Chieti I Marrucini insieme al Club UNESCO di Chieti per raccogliere fondi destinati ai luoghi in cui si siano verificati dei disastri ambientali. A dare voce e coro al progetto teatrale saranno l’attore Pierluigi Di Clemente e gli allievi della Scuola di Danza di Cristina Nudi e sarà un’occasione per celebrare la Giornata Internazionale della donna.

«Organizzare, insieme al Club UNESCO di Chieti, uno spettacolo dal titolo “Donne che avete intelletto d’amore. Dante, l’amore e le donne” non poteva essere modo migliore per il Lions Club Chieti I Marrucini, Club Service formato da sole donne, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Lo spettacolo, che vedrà la presenza dell’attore Pierluigi Di Clemente e della Scuola di Danza di Cristina Nudi, si propone lo scopo di realizzare una raccolta fondi da devolvere alla Lions Club International Foundation (LCIF), che interviene sempre efficacemente nei luoghi in cui si sono verificati disastri ambientali, come il terribile terremoto che ultimamente ha devastato Turchia e Siria. Anche questa sarà dunque un’occasione per dare attuazione al motto dei Lions “WE SERVE!”».