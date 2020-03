Verso la sanificazione delle strade a Teramo: si studiano tempi e modalità

TERAMO – Il Comune di Teramo sta programmando la sanificazione delle strade del territorio ma prima di procedere intende verificare forme, modalità e tempi più opportuni per garantire efficienza e efficacia reali dell’intervento.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto e il vicesindaco Giovanni Cavallari precisano i termini dell’intervento di sanificazione, che verrà realizzato quando ci saranno certezze sul carattere assolutamente sicuro per le persone, dei prodotti che verranno utilizzati.

Dal Ministero della Sanità, infatti, sono stati emanati chiarimenti sugli interventi da porre in essere per molte situazioni mentre per quelli relativi alla sanificazione delle strade, non è stata fornita alcuna indicazione. La finalità dell’operazione che il Comune di Teramo porrà in essere, pertanto, sarà anche di evitare che i prodotti utilizzati possano avere ripercussioni di carattere ambientale sui terreni, sulle acque piovane e sulle acque nere, insomma su tutto ciò che concerne la salute pubblica.

Il Comune pertanto sta programmando l’intervento, ma vuole essere certo che il prodotto sia sicuro e garantisca i risultati per i quali verrà utilizzato. Il risultato da raggiungere, concludono i due amministratori, è di garantire prioritariamente la salute dei cittadini, realizzando ogni intervento nella forma migliore possibile, con i prodotti più certi e i tempi e i mezzi più utili ed efficaci.

“Non rincorraiamo alcuna azione di vetrina nè ci interessa fare per primi, ma vagliamo tutte le ipotesi di constrasto al Coronavirus con lo scopo di fare bene e di perseguire il bene dei cittadini. Procederemo alla sanificazione al momento giusto e quando avremo l’autorizzazione degli organismi sanitari competenti”.