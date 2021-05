San Salvo, alla Villa Comunale nuovi spazi per l’attività ricreativa dei minori

Installate panchine colorate, utili per le lezioni all’aperto e letture ad alta voce e del movimento di street art “Yarn Bombing”

SAN SALVO – La villa comunale di San Salvo si arricchisce di nuovi spazi riservati all’attività ricreativa dei minori. Oltre all’installazione di panchine colorate, utili per le lezioni all’aperto e letture ad alta voce, grazie alla collaborazione dell’Accademia di Aracne ieri mattina si è provveduto all’installazione di “Yarn Bombing”, movimento di street art che, attraverso l’utilizzo del filo colorato e l’uncinetto o la maglia, vuole regalare una visione alternativa degli spazi urbani.

“Abbiamo individuato nella villa comunale lo spazio privilegiato nella nostra città da riservare ai minori. In questi anni abbiamo lavorato perché la villa diventasse un luogo accogliente e sicuro. Tutto questo anche per rendere la nostra città più accogliente soprattutto in questo periodo in cui è necessario garantire il distanziamento fisico” dichiara il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nell’accogliere l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche sociali.

“L’Amministrazione comunale sta puntando all’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate – spiega l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis illustrando la coloratissima installazione di arte urbana a cura di Associazione Aracne e le attività di Officina Educativa “perché ravvivando ulteriormente la villa comunale celebriamo la rinascita alla bellezza, alla vita, alla sua unicità, alla ritessitura dei legami sociali nella gioia e nella partecipazione”.

A partire dalla prossima settimana ripartiranno i tanti laboratori rivolti ai ragazzi di San Salvo in collaborazione con le scuole e di molte associazioni che stanno accompagnando in questo percorso l’Amministrazione comunale.