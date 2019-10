San Giovanni Teatino, si impara l’inglese giocando con Play-Doh

Sabato 19 ottobre sarà presentato l’innovativo corso di lingua inglese. Le lezioni avranno inizio il 6 dicembre 2019 e si concluderanno il 26 febbraio 2010

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – L’Amministrazione comunale promuove, con British School Pescara, un percorso didattico per l’apprendimento dell’inglese nei bambini dai 3 agli 8 anni, utilizzando la plastilina Play-Doh.

“La Creatività forma. Effetto Paly-Doh“: anteprima dell’innovativo corso di lingua inglese sabato pomeriggio, 19 ottobre 2019, dalle 15.30 alle 18.30 presso il Parco 120 Alberi a San Giovanni Teatino.

L’Amministrazione Marinucci su proposta dell’assessore alla pubblica istruzione Simona Cinosi, infatti, ha deciso di promuovere e sostenere il laboratorio gratuito “Impara l’inglese con Play-Doh” della British School of Pescara”.

“Il servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione in Età evolutiva del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – spiega l’assessore Cinosi – ha condotto, in collaborazione con Hasbro, un progetto di ricerca volto a metter in luce il valore educativo della manipolazione in campo didattico. I risultati emersi confermano che l’utilizzo della pasta da modellare in attività scolastiche incrementa notevolmente il livello di creatività e potenzia una modalità di pensiero che favorisce l’apprendimento. L’incontro di sabato pomeriggio sarà l’occasione per mostrare ai genitori un’idea per far evolvere e migliorare i nostri servizi scolastici ed educativi”.

“L’idea di attivare questi corsi di inglese, così innovativi e creativi e di cui siamo molto orgogliosi – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – è nata soprattutto come risposta ai tanti genitori del territorio che auspicavano, per i loro figli, la possibilità di frequentare corsi di lingua straniera anche in giovanissima età, quando il processo di apprendimento può essere fortemente favorito e potenziato attraverso la dimensione del gioco”.

Si tratta di un innovativo percorso didattico per l’apprendimento della lingua straniera nei bambini dai 3 agli 8 anni, utilizzando la plastilina Play-Doh. Prevede tre tipi di corsi, per bambini di prima, di seconda e terza, e di quarta e quinta elementare. Il Comune metterà a disposizione le strutture per l’espletamento dei corsi in base al numero dei partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre 2019. I corsi avranno inizio il 6 dicembre 2019 e si concluderanno il 26 febbraio 2010. Il costo della quota di frequenza sarà a carico degli iscritti, ma l’amministrazione comunale contribuirà affinché sia inferiore a quello praticato in istituto.