San Giovanni Teatino, Consiglio Comunale: l’odg del 1° settembre

Tra gli argomenti che verranno trattati il 1° settembre anche la variazione del bilancio di previsione 2021/2023

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino è convocato, in sessione straordinaria e in videoconferenza, in prima convocazione per il giorno 1° settembre alle ore 14.30 e in seconda convocazione per il giorno 2 settembre alle ore 14.30. È prevista la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

4. Approvazione verbali adottati nella seduta del 25.06.2021.

5. Approvazione verbali adottati nella seduta del 22.07.2021.

6. Variazione al bilancio di previsione 2021/2023. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 10/08/2021, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000.

7. Disciplinare tecnico di attuazione servizi di igiene urbana anno 2020-Modifiche ed integrazioni.