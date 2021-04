San Giovanni Teatino, convocato il Consiglio Comunale per il 30 aprile

La riunione si terrà venerdì 30 aprile alle ore 14:30 in videoconferenza. Nell’ordine del giorno anche l’approvazione del DUP

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino è convocato, in sessione ordinaria e in videoconferenza, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 14:30. È prevista la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

Comunicazione del Sindaco. Approvazione verbali seduta precedente. Programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’amministrazione anno 2021 provvedimenti Conferma aliquota addizionale comunale Irpef anno 2021 Conferma aliquote IMU anno 2021 Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell’elenco annuale delle opere 2021. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000) Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011) Regolamento Comunale del verde pubblico e privato e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio- Modifiche. Approvazione del Regolamento per la consulta del verde. Discussione mozione, prot. N. 7303 del 07.04.2021, proposta dal Consigliere Maria Rosaria Elia. Discussione mozione, prot. N. 8459 del 23.04.2021, proposta dal Consigliere Cutrupi ad oggetto: “Mozione a supporto delle attività legate allo spettacolo, ristorazione e bar”. Discussione mozione, prot. N. 8458 del 23.04.2021, proposta dal Consigliere Cutrupi ad oggetto: “Mozione per l’applicazione Decreto Progetti Utili alla Collettività (PUC) per i percettori del reddito di Cittadinanza. Discussione mozione, prot. N. 8458 del 23.04.2021, proposta dal Consigliere Cutrupi ad oggetto: “Valorizzazione delle edicole come centri servizi per il cittadino”.