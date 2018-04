San Giovanni Teatino, agenti di polizia locale in bicicletta

Iniziativa dell’assessore Ferraioli condivisa dal comandante Di Pompo. Lotta al parcheggio selvaggio e presidio del territorio. La pattuglia su due ruote integra ai servizi in auto e a piedi

SAN GIOVANNI TEATINO – Presidio del territorio con pattugliamenti su due ruote. Da alcuni giorni gli agenti di polizia locale del Comune di San Giovanni Teatino hanno attivato turni in bicicletta per le strade della città. Il servizio è partito per iniziativa dell’assessore alla Polizia Municipale Roberto Ferraioli che ha trovato subito la disponibilità dal Comandante Lorenzo Di Pompo per l’avvio dei pattugliamenti.

Il corpo ha a disposizione due biciclette che consentiranno di controllare con più efficacia e rapidità le strade cittadine, in particolare su quelle pedonali, sulle piste ciclabili e nelle zone dove è interdetta la circolazione dei veicoli.

“L’idea di far muovere i vigili in bici – spiega l’assessore Ferraioli – nasce con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e il monitoraggio del territorio ed in particolare di Sambuceto, consentendo ai vigili di arrivare tempestivamente sui casi segnalati dai cittadini. In questo modo la nostra polizia locale sarà più efficace e tempestiva nel reprimere il fenomeno del parcheggio selvaggio, purtroppo molto diffuso sul territorio comunale.

Sempre più spesso, infatti, i cittadini ci segnalano auto in sosta su marciapiedi e piste ciclabili, rendendole di fatto impercorribili e costringendo pedoni e ciclisti ad improbabili e a volte pericolose manovre: mi sono subito attivato per una risposta efficace alle esigenze dei cittadini, che andrà di pari passo con l’intensificarsi dei controlli. Gli agenti percorreranno in bici parchi e centro città per tutto il periodo estivo fino ad ottobre. Il pattugliamento di parchi pubblici, centro e piste ciclabili da parte di agenti in bicicletta, integra i servizi di controllo del territorio garantiti dagli agenti in auto e a piedi”.