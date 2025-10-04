San Francesco, l’omaggio dell’Abruzzo ad Assisi

ASSISI – In occasione delle celebrazioni nazionali dedicate a San Francesco, Patrono d’Italia, l’Abruzzo è stato protagonista ad Assisi con una giornata ricca di simboli, doni e impegno culturale. Dopo oltre vent’anni, la Conferenza Episcopale Italiana ha scelto la Regione per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva sulla tomba del Santo.

La delegazione abruzzese, composta da numerosi sindaci e guidata dall’assessore alla cultura Roberto Santangelo, ha portato in dono due anfore in ceramica realizzate con tecniche tradizionali aquilane, contenenti 250 litri di olio extravergine di oliva 100% italiano destinato alle Basiliche di Santa Maria degli Angeli e di San Francesco. A questo si è aggiunto l’impegno concreto per il restauro della loggetta della Basilica e il recupero di due dipinti settecenteschi raffiguranti San Francesco e Santa Chiara.

La giornata è stata arricchita da mostre fotografiche e artigianali, dalla presenza di gruppi storici e dalla degustazione di eccellenze agroalimentari abruzzesi, in un clima di festa e condivisione. Santangelo ha sottolineato come l’Abruzzo abbia voluto portare ad Assisi non solo il segno della fede, ma anche testimonianze tangibili della propria identità culturale, rafforzando il legame con l’Umbria nel nome di San Francesco e di Celestino V.

Durante la solenne celebrazione dei Primi Vespri, presieduta da Mons. Emidio Cipollone, la delegazione è stata accolta nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, mentre in serata il cuore della città si è animato con sfilate, musica e sapori della tradizione abruzzese. Un tributo che unisce spiritualità, cultura e territorio, nel segno della pace e della fraternità.