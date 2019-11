Silvi, aggiornamento di Sambafit con Eduardo Da Silva

Oltre cinquanta istruttori provenienti da tutta Italia parteciperanno all’incontro di aggiornamento della danza carioca unita al fitness

SILVI (TE) – Sabato 30 novembre all‘Universo Sport Center di Silvi oltre cinquanta istruttori provenienti da tutta Italia parteciperanno all’incontro di aggiornamento per il Sambafit, la disciplina che unisce la danza carioca e il fitness ideata dal brasiliano Eduardo Da Silva, da nove anni in Italia e ormai abruzzese d’adozione.

“Arriveranno istruttori top del fitness – ha spiegato Eduardo – che annualmente con me svolgono corsi di aggiornamento per studiare insieme nuove coreografie e nuove tecniche. Siamo alla quinta edizione e ogni anno abbiamo sempre riscontri migliori”.

Dopo il corso di perfezionamento e aggiornamento ci si trasferisce tutti all’interno del Centro Commerciale nella piazza principale dove Eduardo Da Silva terrà una masterclass gratuita per tutti coloro che vorranno partecipare con due special guest che lo affiancheranno sul palco: i cubani Marcos Maza e Alex Castillo: dalle 16.30 alle 18, dunque, siete tutti invitati per conoscere questa incredibile disciplina del Sambafit by Eds.