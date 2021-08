Salvatore Santangelo presenta “Geopandemia” a L’Aquila: ecco quando

Sarà il primo appuntamento di “Incontri con l’autore” nell’ambito di “Aperitivo in musica – Porta Branconia” e si terrà il 23 agosto

L’AQUILA – Inizia domani 23 agosto la rassegna letteraria intitolata “Incontri con l’autore” organizzata all’interno della terza edizione della manifestazione “Aperitivo in musica – Porta Branconia” promossa dalla Associazione LightsON in collaborazione con l’Associazione Dentro le Mura.

Tanti i nomi importanti per “Incontri con l’autore” come Giulietta Revel, Angelo Mellone, Annalisa De Simone, Angelo De Nicola, Salvatore Santangelo ed Elisabetta Masso.

Il primo appuntamento vedrà come ospite il Professor Salvatore Santangelo con il suo libro Geopandemia (Castelvecchi Editore) accompagnato dal Manager Paolo Rubino.

Orientarsi in un mondo stravolto dalla pandemia, cercando di delinearne le traiettorie future attraverso un’analisi originale ma rigorosa dell’incerto contesto che stiamo vivendo in questo momento, al fine di elaborare possibili strategie per governare al meglio i processi del mondo che verrà. Un tentativo, insomma, di mettere un po’ d’ordine nel caos d’oggi. Questo – e molto altro – è “Geopandemia – Decifrare e rappresentare il caos”, agile e al contempo accurato volume scritto appunto dal docente universitario e giornalista Salvatore Santangelo.