Salvaguardia di alcune specie in Abruzzo: convenzione UniTe-WWF

TERAMO – Il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola e il vice presidente di WWF Italia ONLUS Dante Caserta hanno firmato questa mattina una convenzione per collaborare su temi di interesse comune, in particolar modo sulla salvaguardia di alcune specie presenti in Abruzzo attraverso l’implementazione dei seguenti progetti del WWF: Progetto Salvafratino Abruzzo, Progetto Volontari per l’Orso, Progetto Tartaruga, Progetto Volontari in Oasi.

