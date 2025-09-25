Salute donna: due incontri a Pescara il 25 e 27 settembre

PESCARA – Il 25 e 27 settembre sono in programma rispettivamente all’Auditorium Fondazione Pescara Abruzzo e alla Sala consiliare del Comune di Pescara, due incontri su tema “Salute donna: cura, corpo, voce” a cura di Azzurro Donna Pescara.

Screening HPV e prevenzione: incontro pubblico a Pescara, 25 settembre Evento itinerante di Azzurro Donna Abruzzo

La prevenzione dell’HPV sarà al centro della conferenza nell’ambito della iniziativa “Cura, Corpo, Voce”, la rassegna itinerante regionale promosso da Azzurro Donna Abruzzo e dalla coordinatrice regionale del movimento Assessore Valeria Toppetti. La conferenza si terrà giovedì 25 settembre alle ore 18:00 presso la sala convegni della Fondazione Pescarabruzzo in Corso Umberto I n. 83 a Pescara.

L’incontro, dal titolo “Lo screening per la patologia genitale femminile da Papilloma Virus umano (HPV): informazione e prevenzione”, si inserisce nel Piano Strategico per il Servizio Sanitario Pubblico di Forza Italia, raccogliendo l’impegno di Azzurro Donna sotto la guida dell’On. Catia Polidori, Coordinatrice nazionale.

Interverranno:

* On. Nazario Pagano, Presidente prima comm affari costituzionali della Camera dei Deputati e Coordinatore nazionale di F.I.

* Dott. Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale e Coord provinciale di F.I

* Avv. Valeria Toppetti, Assessore del Comune di Pescara e Coordinatrice regionale di Azzurro Donna Abruzzo

* Avv Carlo Masci sindaco di Pescara

* Prof Nicola Mattoscio Presidente fondazione Pescarabruzzo

* Dott Quirino Di Nisio ginecologo

* Dott Roberto Renzetti urologo

L’Assessore Toppetti ha dichiarato: “In Italia il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e l’incidenza globale della patologia dipende strettamente dalla presenza di programmi di screening per lesioni precancerose e dalle vaccinazioni contro il papillomavirus umano (HPV). Sarà un momento molto importante dedicato all’informazione e alla prevenzione e il nostro invito è rivolto a tutta la cittadinanza e alla stampa perché è ormai pacifico che la prevenzione gioca un ruolo centrale nella risoluzione delle patologie oncologiche”.

“La salute della donna tra prevenzione, benessere e ascolto”

Incontro pubblico a Pescara, Sabato 27 settembre, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune

L’Assessore Valeria Toppetti, promotrice dell’evento, insieme al coordinamento provinciale e cittadino di Pescara, ha dichiarato: “Fare informazione ed invitare alla prevenzione è una attività indispensabile all’interno delle nostre comunità. Vi sono patologie, come l’Endometriosi di cui parleremo sabato, che non sono ancora conosciute a pieno all’interno dei nostri territori pur essendo, nel nostro paese, oltre 3 milioni le donne che oggi ne sono affette. L’Endometriosi se non diagnosticata tempestivamente può anche portare alla mancanza di fertilità. Sabato parleremo anche della Salute mentale, il tema oggi in assoluto più sentito in particolare tra i giovani. In Italia ci sono circa 2 milioni di bambini affetti da patologie psichiatriche certificate e un adolescente su due, in età da scuola superiore, è affetto da disturbi d’ansia, tristezza o latente depressione. Ecco perché nel Piano Strategico per il Servizio Sanitario Pubblico promosso da Forza Italia, una parte centrale è dedicata al tema “cresco in salute” dove per salute dei nostri giovani di intende quella fisica, che passa anche per una buona nutrizione, e quella mentale che è il risultato di una sinergia tra la famiglia, la scuola, lo sport, le attività extra scolastiche a seconda delle attitudini di ciascun giovane e l’ascolto e la cura di specialisti, ove necessario”.

Interverranno:

• ⁠⁠Avv Carlo Masci sindaco di Pescara

• Avv. Valeria Toppetti, Assessore del Comune di Pescara e Coordinatrice regionale di Azzurro Donna Abruzzo

• Monica Mastrodicasa Vice Coordinatrice Provinciale Azzurro Donna Pescara

• Prof. Maurizio Rosati direttore dell’OC di ginecologia e ostetricia e responsabile del centro multidisciplinare di chirurgia robotica all’ospedale civile Santo spirito di Pescara

• On dott.ssa Vittoria d’Incecco, medico di medicina generale, già parlamentare della Repubblica

• Prof. Marco Lombardo, presidente dell’Aps Lilt Pescara coordinamento Lilt Abruzzo membro CD nazionale

• Dott.ssa Maria Di Domenico Psicologa nell’unità operativa di supporto psicologico dell’hospice e cure palliative Asl di Pescara

• Dott.ssa Ambra Di Pentima nutrizionista

• Dott.ssa Veronica Zamparelli, psicoterapeuta, formatrice corsi per genitori ed insegnanti