Salario minimo legale, seminario Uil Abruzzo a Pescara

Venerdì 20 settembre all’auditorium Petruzzi in via delle Caserme presenti il professor Pascucci e la segreteria nazionale Bocchi

PESCARA – “Quale salario minimo legale?” è il titolo del seminario promosso dalla Uil Abruzzo, in programma venerdì 20 settembre dalle 9.30 all’auditorium Petruzzi in via delle Caserme a Pescara. Dopo l’introduzione di Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo, ci saranno i saluti di Lola Aristone, presidente Associazione Giuslavoristi Italiani Abruzzo e Molise. A seguire, la relazione del professor Paolo Pascucci, docente di Diritto del lavoro all’università di Urbino “Carlo Bo” e gli interventi dei partecipanti. Le conclusioni saranno a cura di Tiziana Bocchi, segretaria nazionale Uil.

“Si tratta – spiega Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo – si un’occasione di confronto su un tema importante ma che va necessariamente approfondito affinché l’ideologia non prevalga sulla realtà. La presenza del professor Pascucci sicuramente aiuterà i presenti in questa direzione”.

Il seminario è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara per il riconoscimento dei crediti formativi.