Sulmona, Bando di Servizio Civile 2019: dove e quando

Si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni: è possibile presentare domanda di partecipazione on-line alle selezioni dei progetti, il 19 settembre l’Open Day

SULMONA – Giovedì 19 settembre 2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la Comunità Montana Peligna in via Angeloni n. 11 a Sulmona, si terrà l’Open Day Servizio Civile 2019, promosso dagli enti di servizio civile Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona e dal CESC Project di Roma.

L’iniziativa ha l’obiettivo di presentare il Bando di Servizio Civile 2019 promosso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, con tutte le novità legate alla presentazione delle domande di selezione in modalità on-line, e i progetti di Servizio Civile che verranno promossi sul territorio della Valle Peligna dalle due organizzazioni proponenti negli ambiti relativi all’educazione, all’animazione e all’assistenza dei minori.

La Horizon Service, inoltre, presenterà il suo progetto per la tutela delle donne vittime di violenza mentre il CESC Project illustrerà le sue opportunità di servizio civile all’estero, in Europa, Africa e Sud America.

Nel corso del pomeriggio, utile anche per conoscere la storia del servizio civile, i ragazzi potranno ascoltare le testimonianze di volontari in servizio e obiettori di coscienza, al fine di avere un quadro più completo, non solo sulle attività che li vedranno protagonisti nel corso del progetto, ma anche di come queste si sono evolute nel tempo.

Sarà possibile incontrare anche il personale degli enti proponenti per avere maggiori chiarimenti e informazioni sui progetti e sulle modalità di selezione.

Il Bando di Servizio Civile scade alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019: fino a quel giorno è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti previsti. Dopo un momento selettivo dei candidati si predisporrà l‘avvio al servizio che è previsto tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020; la partecipazione ai progetti di servizio civile prevede una retribuzione di 439,50 Euro mensili per un periodo di 12 mesi e circa 25 ore settimanali di servizio.

Gli aspiranti operatori volontari del Servizio civile devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha reso disponibile un sito web dedicato – www.scelgoilserviziocivile.gov.it – che, grazie al linguaggio più semplice e diretto, potrà meglio orientare tra le tante informazioni e aiutare a compiere la scelta migliore.

Per conoscere meglio i progetti promossi dai due enti è possibile collegarsi ai seguenti siti web:

http://horizonservice.org/index.php/servizio-civile-2019/ (Horizon Service);

https://www.cescproject.org/main/ (CESC Project)