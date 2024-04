Arrosticini, vini, formaggi, specialità locali. Ecco i protagonisti di alcuni appuntamenti in programma in Regione nel mese di maggio 2024

REGIONE – Complice l’arrivo della bella stagione, sono diverse le occasioni in Regione per poter stare all’aria aperta e andare in giro tra feste e sagre ad assaggiare le eccellenze eno-gastronomiche del territorio.

Vogliamo segnalarvi alcuni degli eventi che si terranno in Regione nelle prossime settimane, rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Si comincia il Primo Maggio a Teramo, con la Sagra delle “Virtù”, anche se il termine “sagra” è improprio perchè stiamo parlando di qualcosa che, in realtà, è molto di più. La tradizione vuole infatti che in tutto il territorio si cucini e condivida la pietanza dal significato propiziatorio preparata unendo ingredienti tipicamente invernali (carni miste di maiale, sugo di carne e spezie) e primizie primaverili. Per l’occasione le famiglie si riuniscono e spesso accolgono visitatori per far loro assaggiare “la ricetta della casa” mentre in molti ristoranti viene presentato il piatto che rappresenta il vero e proprio passaggio dai rigori dell’inverno alla primavera. Nel giorno della Festa dei lavoratori si potrà partecipare alla Scampagnata organizzata dalla Pro Loco di San Giacomo di Scerni oppure gustare succolenti arrosticini presso la Villa Comunale di Villamagna. Prosegue a Vasto Marina il Primavera Festival. Oltre a musica, sport e gastronomia. A Francavilla al mare ultimo giorno della Solennità di Santa Liberata con concerto in serata di Silvia Mezzanotte.

Restiamo a Francavilla al mare dove Sabato 4 e domenica 5 Francavilla fiori e fragole trasformerà il Lungomare Tosti di Francavilla al mare in un giardino al mare grazie a esposizioni provenienti da tutta. Non mancheranno stand gastronomici presso i quali degustare prodotti tipici. Negli stessi giorni la Parrocchia di Santa Maria Immacolata a Guilmi organizzerà la Festa in onore di San Mauro e San Nicola di Bari.

Dal 16 al 19 appuntamento in piazza Duomo a L’Aquila con Vinaria. Un vero e proprio paradiso del vino e del formaggio. Sabato 18 il Pecora Folk Festival è pronto a far vibrare Catignano. Il Parco Comunale in Via G. D’Annunzio diventerà il palcoscenico di una festa imperdibile, tre stand gastronomici, laboratori di artigianato e musica live. Il 18, 19 e 20 Maggio a Loreto Aprutino si celebreranno il 313 anni dal miracolo di San Zopito: in chiusura, concerto di Fiordaliso.

L’ultimo fine settimana del mese é pronto ad ospitare Cantine aperte con tante aziende agricole abruzzesi aperte nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 per intrattenere i visitatori, tra degustazioni, visite guidate e momenti conviviali. Domenica 26 a Rocca Di Mezzo si rinnoverà l’appuntamento con la Festa del Narciso, giunta quest’anno alla sua 78° edizione.