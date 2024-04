Giorno di festa caratterizzato da tempo instabile ovunque. Minime e massime nelle quattro province per il 1° Maggio 2024

REGIONE – Che tempo farà in Abruzzo mercoledì 1° 2024? Tralasciando ogni significato storico, culturale e sociale la Festa dei lavoratori coincide con le prime scampagnate, una delle prime giornate all’aperto dopo i rigori dell’inverno. Purtroppo le previsioni degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it per il Primo Maggio quest’anno non sono buone.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Dopo una temporanea rimonta dell’alta pressione con tempo in larga parte soleggiato, contestualmente ad un clima più caldo, si aprirà una nuova fase instabile, con nuovi rovesci e temporali sparsi, accompagnati da un nuovo generale calo delle temperature.

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenterà la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Lo Zero termico sarà ‘intorno di 2900 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Le temperature oscilleranno nei valori minimi dai 12° ai 14° e nei valori massimi dai 20° ai 24°.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (1° maggio)

PESCARA

GIO – min 14° max 20°

CHIETI

GIO- min 12° max 24°

TERAMO

DOM – min 12° max 20°

L’AQUILA

GIO- min 13° max 18°