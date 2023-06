Le sagre di luglio 2023 in Abruzzo: Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo

Birra e prodotti tipici tra i protagonisti delle manifestazioni principali nel Luglio 2023. Ecco gli appuntamenti da non perdere in Regione

Tra i protagonisti degli eventi enogastronomici in programma nel mese di Luglio 2023 in Abruzzo c’è senza ombra di dubbio la birra, con importanti manifestazioni ad essa dedicate. Ma sono tantissime le occasioni in Regione per poter stare all’aria aperta e andare in giro tra feste e sagre ad assaggiare le eccellenze eno-gastronomiche del territorio. Vogliamo segnalarvi alcuni degli appuntamenti che si terranno in Regione nelle prossime settimane, ricordandovi di continuare a seguirci poiché la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

I primi due giorni di luglio appuntamento con “Non é la sagra 2023“. Torna l’annuale Sagra di Contrada Brecciaio di Sant’Eusanio del Sangro, organizzata dagli Amici dell’A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani Sangue), giunta alla 26esima edizione. Nelle stesse giornate, a Sant’Onofrio di Campli, si svolge la seconda edizione della Festa del Peperone: due serate all’insegna del gusto e della convivialità, con piatti tipici e proposte originali per grandi e piccoli. Dal 1° al 3 , invece, a Bucchianico ci sarà l’evento più atteso dell’anno, Bucchianico in festa, ricco di divertimento, buon cibo e musica: con stand gastronomici, mercatini e musica dal vivo.

Il 7 e 8, a Campo di Fano, si rinnova l’appuntamento con la Sagra dell’aglio rosso di Sulmona. Dal 10 al 16 Sagra del tartufo a Campovalano la più golosa delle sagre, quella del tartufo, che quest’anno taglia il nastro per la ventiduesima volta. Nei giorni 13, 14, 15 e 16 in località Ornano Grande di Colledara, torna l’atteso appuntamento gastronomico con la “Sagra della Frittella Ornanese”, ormai giunto alla diciassettesima edizione. Tutte le sere, dalle 19, saranno aperti gli stand gastronomici per gustare i prodotti tipici della vallata, tra cui la frittella ornanese: il tutto annaffiato da birra e intrattenimento musicale.

Dal 19 al 23, nel centro storico di Casalincontrada, tra le ruelle e le piazzette e in ogni angolo del paese si snoda la Sagra della marrocca, con numerosi stand gastronomici con offerte culinarie per tutti i gusti. Beer Festival la sera del 22 a Rocca di Botte e Sagra del prosciutto al borgo a Villa Romagnoli di Mozzagrogna. Dal 28 al 30 nella splendida cornice dell’antico borgo medievale di Crecchio, il Comune di Crecchio e le associazioni culturali del Paese organizzano “A Cena Con I Bizantini”, un percorso culturale ed enogastronomico che si svolge all’ombra dell’imponente Castello Normanno e per le vie e le piazze rustiche della cittadina. Nell’arco delle tre serate i visitatori potranno assistere a sfilate e rievocazioni storiche, antichi mestieri, esibizioni di giullari, menestrelli e teatranti di strada. Negli stessi giorni, anzi anche il 31, a Floriano di Campi decima edizione della Sagra del timballo teramano e dei prodotti tipici agroalimentari.

Per gli amanti della birra segnaliamo alcuni appuntamenti. Dal 7 al 9 il centro storico di Notaresco ospita l’ottava edizione del Festival delle birre artigianali, il primo ed unico festival interamente dedicato ai soli microbirrifici della provincia di Teramo ed alla loro produzione. Dal 19 al 23 a Civitella del Tronto si svolge Un borgo di birra, rassegna internazionale di birre artigianali e street food per tutto il borgo. Nello stesso periodo, con inizio però il 20, ad Atri torna Pinta tra i dipinti.