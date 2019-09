Sabbia d’oro, esposizione di Enzo De Leonibus a Città Sant’Angelo

Oggi inaugurazione dell’esposizione a cura di Enzo De Leonibus. Sarà visitabile dal 14 settembre fino al 20 ottobre

CITTÁ SANT’ANGELO – All’ex manifattura tabacchi di Città Sant’Angelo dal 14 settembre al 20 ottobre 2019 si svolgerà la mostra ‘Sabbia d’oro’ a cura di Enzo De Leonibus. Sabato 14 alle 19 è prevista la sua inaugurazione, ingresso libero. In mostra i seguenti artisti:

Francesco Alberico

Simone Camerlengo

Lucia Cantò

Chiara Druda

Giovanni Paolo Fedele

Lorenzo Kamerlengo

Gioele Pomante

Gianluca Ragni

Eliano Serafini

Per informazioni e appuntamenti: info@museolaboratorio.org, 085/960555, 333/1049439 (in orari di apertura museo)

Orari di apertura: da giovedì a sabato 18:00 – 20:00; domenica 11:00 – 13:00

IL MUSEOLABORATORIO

Il Museolaboratorio è stato istituito nel 1998 dal Comune di Città Sant’Angelo e continua a vivere grazie al generoso dispendio di tempo ed energie fatto da molti artisti e amici appassionati di arte. Dal 2001, sotto la nuova direzione dell’artista Enzo De Leonibus, il museo ha perseguito l’intenzione di mantenere il suo spazio sempre disponibile per la ricerca sperimentale, diventando uno spazio adatto a qualsiasi espressione di arte contemporanea o visiva. Il Museolaboratorio è principalmente un centro di incontro e di lavoro e non ha il solo scopo di esporre mostre. Enzo De Leonibus commenta: “l’obiettivo principale è creare un clima di relazioni cruciale per la vita e la progettualità del museo stesso affinché diventi un punto di riferimento per l’arte contemporanea; una terra che non modula e sviluppa progetti e ossessioni ”. Dal 2002 il museo ha sviluppato attività continue con l’obiettivo di raggiungere ciò che era stato previsto sin dall’inizio: costruire un percorso diverso e aggiuntivo e definire nuovi orizzonti e un nuovo patrimonio artistico e culturale nel mondo dell’arte contemporanea.