Il ruolo del mental-coach: se ne parla nell’incontro a Pescara

Venerdì 29 aprile 2022 alle ore 15.00 la Sala consiliare del Comune di Pescara ospita una conferenza-dibattito sulla figura e sul ruolo del mental-coach

PESCARA – Le straordinarie imprese olimpiche nella velocità di Marcell Jacobs hanno fatto comprendere agli scettici l’importanza dell’allenamento mentale come valore aggiunto nella prestazione sportiva. Questo tema di estremo interesse sarà al centro di una conferenza-dibattito che si terrà venerdì 29 aprile 2022, dalle ore 15, presso la Sala Consiliare di Palazzo di città dal titolo “Sport e Mente”, un’iniziativa promossa dall’assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli, e organizzata dalla LM Abruzzo Pro Bike del Dottor Domenico Maccallini, mental-coach impegnato non solo in ambito agonistico ma anche nel contesto aziendale e della cura della performance in generale. Si può infatti definire il Mental Coach come colui che contribuisce a trovare le capacità interiori, che non sono eventualmente ancora affiorate e che, invece, possono aiutarci a raggiungere gli obiettivi cui si ambisce.

Al convegno interverranno per un saluto il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, dirigenti del Coni Abruzzo, della Federazione Ciclistica italiana, del Comitato Italiano paralimpico e di Opes Abruzzo Si collegheranno in streaming campioni nazionali e internazionali dello Sport. Modererà il giornalista Marco Signori.