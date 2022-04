L’Istituto Pomilio di Chieti aderisce a Erasmus “Green World-Green Energy”

Obiettivo un consumo sostenibile nelle scuole, nelle famiglie e nelle comunità locali e la socializzazione con studenti di altri paesi

CHIETI – Austria, Italia, Lituania, Romania e Turchia insieme per promuovere un corretto comportamento di consumo sostenibile nelle scuole, nelle famiglie e nelle comunità locali, per aumentare le capacità degli studenti di diventare agenti di un virtuoso consumo sostenibile e, naturalmente, per socializzare con studenti di altri paesi europei. Sono questi gli obiettivi dell’Erasmus “Green World-Green Energy” a cui ha aderito l’I.I.S “U. Pomilio di Chieti che, da ieri, ospita gli studenti e i docenti accompagnatori delle quattro nazioni.

Ad accoglierli il dirigente scolastico, Anna Maria Giusti. Le delegazioni alterneranno momenti di studio e di riflessione sul tema della sostenibilità a visite guidate al parco eolico di Collarmele e alla piattaforma e discarica “Ecolad” di Lanciano che si occupa del ritiro, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, nonchè della produzione di energia elettrica tramite il biogas. Non mancheranno, naturalmente, anche brevi viaggi di istruzione a Roma e nelle località più suggestive dell’Abruzzo.