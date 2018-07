Rugby in spiaggia: allo Stadio del Mare di Pescara 4° Torneo di Beach Rugby

Appuntamento sabato 21 e domenica 22 luglio nei pressi della Nave di Cascella dove si sfideranno sia i ragazzi delle categorie giovanili che i giocatori seniores per una sfida estiva all’insegna del divertimento, con l’immancabile “Terzo Tempo”

PESCARA – La palla ovale arriva in spiaggia a Pescara, per un week end estivo all’insegna del Beach Rugby.

Sabato 21 luglio e domenica 22 luglio appuntamento con “Rugby on the Beach”, 4° Torneo di Beach Rugby organizzato dalla società di casa, il Pescara Rugby.

Due pomeriggi in cui si sfideranno allo Stadio del Mare (di fianco alla Nave di Cascella a Piazza Primo Maggio) squadre provenienti da tutta la Regione divise in due categorie: Giovanili e Seniores.

Il torneo prevede 8 squadre per categoria, che si incontreranno in due gironi di qualificazione all’italiana, al termine dei quali si giocheranno le semifinali e finali. Ogni squadra è composta da 5 giocatori con un massimo di cinque riserve per ogni formazione.

Sabato 21 luglio si disputerà il torneo Seniores, domenica 22 luglio il torneo per le Giovanili. Al termine di ogni giornata, l’immancabile “Terzo Tempo” per una due giorni di sport e divertimento, per conoscere da vicino il mondo del rugby. Il Pescara Rugby sarà a disposizione per tutti coloro che sono interessati a praticare questo meraviglioso sport.

Programma sabato 21 luglio 2018 :

Ore 15.00 inizio Check-in presso la segreteria dell’Organizzazione – Piazza I° Maggio –

Rotonda nave Cascella .

Ore 16.00 comunicazione attribuzione Gironi e subito dopo inizio gare .

Ore 20.00 conclusione gare Gironi e formazione classifica

Ore 20.30 inizio gare di semifinale e successive finali

Ore 21.00 Premiazioni

Ore 21.30 Inizio “Terzo tempo” .

Programma domenica 22 luglio 2018 :

Ore 15.00 inizio Check-in presso la segreteria dell’Organizzazione – Piazza I° Maggio –

Rotonda nave Cascella .

Ore 16.00 comunicazione attribuzione Gironi e subito dopo inizio gare .

Ore 20.00 conclusione gare Gironi e formazione classifica

Ore 20.30 inizio gare di semifinale e successive finali

Ore 21.00 Premiazioni

Ore 21.30 Inizio “Terzo tempo