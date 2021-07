Rosso tra le torri, 2° motoraduno abruzzese a Mosciano

Il 18 luglio tra gli ospiti i piloti che rappresentano l’Abruzzo nei vari campionati nazionali, internazionali e mondiali: Matteo Ciprietti; Stefano Nepa e Roberta Ponziani

MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) – Vespe d’epoca, moto made in Italy, Ferrari, Ducati, Harley Davidson sono tra gli oltre 100 ‘motori’, tra moto e auto, protagonisti della seconda edizione di “Rosso tra le torri”, la manifestazione dedicata al mondo dei motori, che si terrà domenica 18 luglio, a Mosciano Sant’Angelo in provincia di Teramo (ingresso libero) organizzata dal moto club Rosso D.u.c.a.t.i. con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Mosciano Sant’Angelo.

Si parte alle 8.30 con le iscrizioni delle moto (valevole per il trofeo turistico regionale della Federazione Motociclisti Italiani) in mostra fino alle 12 in piazza Saliceti. A seguire la sfilata delle moto iscritte, previste oltre 100 moto, tra quelle d‘epoca a quelle di oggi: i motociclisti partiranno dal centro di Mosciano per il tour nelle strade del paese fino al Convento dei Santissimi Fratelli (dove si terrà la visita guidata organizzata dalla Pro Loco) passando per Giulianova fino alla Fattoria Cerreto per pranzo con intrattenimento del gruppo Caferza.

Alle 17 la sfilata delle moto torna in piazza Saliceti dove ufficialmente sarà inaugurata la seconda edizione di “Rosso tra le Torri” con le moto iscritte al tour della mattina più i free bikers e gli schieramenti dei club invitati a partecipare (“pezzi” forniti da collezionisti e rappresentanti di club e appassionati). Tra gli ospiti della seconda edizione i piloti che rappresentano l’Abruzzo nei vari campionati nazionali, internazionali e mondiali: Matteo Ciprietti; Stefano Nepa e Roberta Ponziani che incontreranno il pubblico e i propri fan.

“Un vero e proprio ‘motorshow’ – ha detto Germano Vallese presidente del moto club Rosso D.u.c.a.t.i. – con appassionati da tutto l’Abruzzo e non solo che verranno per mostrare sia la propria moto d’epoca sia le nuove moto di ultimissima generazione. Un’occasione per condividere la passione per le due ruote”.

La manifestazione sarà accompagnata da truck food enogastronomici (dalle 19) e dalla musica dal vivo (dalle 21) con un concerto degli AURA.

La manifestazione è organizzata seguendo le normative di sicurezza per l’emergenza sanitaria internazionale (Covid).